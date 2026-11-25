Bei Waipu.tv heißt die Black Week Cyber Week. Das Ergebnis ist dasselbe: Rabatte, Rabatte und noch mehr Rabatte. Wie gut sind die Angebote?

Bei Waipu.tv heißt die Black Week Cyber Week. Das Ergebnis ist dasselbe: Rabatte, Rabatte und noch mehr Rabatte. Mehrere Fernsehtarife sind vorübergehend zum halben Preis zu haben.

Wie günstig ist das wirklich? Das deprimierend kalte Herbstwetter schreit geradezu nach gemütlichen Fernsehabenden auf der Couch und die Black Week beschert das passende Programm zum Sparkurs. Waipu.tv nennt die Sause zwar, hat seine Tarife für Internet-Fernsehen aber ganz im Sinne der Black-Friday-Feierlichkeiten drastisch im Preis gesenkt. Vom 17. bis zum 30.

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November 2026 gibt es vier TV-Jahrespakete zehn Monate lang mit 50 Prozent Rabatt. Im besten Fall lassen sich damit 89,90 Euro sparen. Klingt gut, aber gibt es einen Haken? Ein Jahr lang fernsehen, aber zehn Monate nur den halben Preis zahlen: So lässt sich die Aktion zusammenfassen.

Zur Auswahl stehen vier Jahrespakete, die sich vor allem beim Senderangebot und der enthaltenen Hardware unterscheiden.9 statt 17,99 Euro monatlich für 10 Monate, danach 17,99 Euro. Zuzüglich Versandkosten. Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert.

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Schon das günstigere Comfort-Paket bietet über 260 TV-Sender, mehr als 20.000 Inhalte auf Abruf und 50 Stunden Aufnahmespeicher. Auf zwei Geräten lässt sich gleichzeitig fernsehen. Wer mehr möchte, landet bei Perfect Plus. Hier warten über 300 Sender, darunter mehr als 70 Pay-TV-Kanäle, sowie über 40.000 Abrufinhalte.

Dazu kommen 150 Stunden Aufnahmespeicher und vier parallele Streams. Praktische Funktionen wie Pause, Restart und Cloud-Aufnahme bringen zusätzliche Flexibilität. Die optionalen Pakete mit Waipu.tv-Stick oder -Box bringen das Streaming-Angebot außerdem auf ältere Fernseher. Beide Geräte werden allerdings nur gemietet und müssen nach Vertragsende zurückgegeben oder zum Restwert übernommen werden.

Die Ersparnis kann sich sehen lassen. Beim Comfort-Paket bleiben im ersten Jahr 32,50 Euro mehr im Geldbeutel, bei Perfect Plus sind es 64,90 Euro. Mit TV-Stick lassen sich 79,90 Euro sparen, mit der Box sogar 89,90 Euro – jeweils vor etwaigen Versandkosten. Für klassisches Fernsehen reicht Comfort völlig aus.

Wer mehr Sender, Pay-TV und parallele Streams möchte, fährt mit Perfect Plus besser. Stick und Box lohnen sich vor allem für ältere Fernseher. Wichtig: Nach zehn Monaten endet der Rabatt, der Vertrag läuft aber zunächst weiter. Auch Bestandskunden können bei einem Upgrade in ein höherwertiges Paket profitieren.

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Die Aktion endet am 30. November 2026 um 23:59 Uhr. Bis dahin bleibt Zeit für den Wechsel zum günstigeren Fernsehprogramm.