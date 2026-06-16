Auswärtsspiel im Depot: Chancen und Risiken von Zertifikaten auf ausländische Basiswerte

Kostenloses Webinar von HSBC am 16.06.2026 um 18:30 Uhr über Chancen und Risiken von Zertifikaten auf ausländische Basiswerte. Referentin Lisa Hegi erklärt den Einfluss von Währungen, Handelszeiten und regulatorischen Faktoren auf die Anlage.

Heute Abend um 18:30 Uhr findet unser kostenloses Webinar zum Thema Auswärtsspiel im Depot: Chancen und Risiken bei Zertifikate n auf ausländische Basiswerte statt. Passend zur Fussball-WM 2026 in den USA mit so vielen Mannschaften wie nie zuvor laden wir Sie ein, über den Tellerrand zu schauen.

Neben neuen Teams eröffnen sich auch spannende internationale Märkte: von US-Tech-Giganten über europäische Blue Chips bis hin zu asiatischen Marktführern. Viele Anleger interessieren sich für ausländische Basiswerte und handeln diese häufig über Zertifikate. Auch American Depositary Receipts (ADRs) dienen als Brücke zu Märkten, die sonst schwer zugänglich sind. Doch das Auswärtsspiel birgt Tücken: Bei Auslandswerten zählt nicht nur die Kursentwicklung des Basiswerts, sondern auch zusätzliche Rahmenbedingungen wie Währungsrisiken, unterschiedliche Handelszeiten und regulatorische Besonderheiten.

Diese Faktoren können sich auf die Handelbarkeit, Preisstellung und das endgültige Anlageergebnis auswirken. Umso wichtiger ist es, die Auswirkungen aller relevanten Einflussgrössen zu kennen und richtig einzuschätzen. Unsere Referentin Lisa Hegi wird in dem Webinar genau diese Themen behandeln und auf die spezifischen Chancen und Risiken von Zertifikaten auf ausländische Basiswerte eingehen. Sie haben dabei wie gewohnt die Möglichkeit, Fragen zu stellen und direkt mit der Expertin zu interagieren.

Das Webinar richtet sich an alle Anleger, die ihr Depot international diversifizieren möchten und nach geeigneten Instrumenten suchen. Dabei werden sowohl die Vorteile als auch die Risiken beleuchtet: die Chance auf überdurchschnittliche Renditen durch Zugang zu globalen Wachstumsmärkten steht dem Risiko von Währungsschwankungen, politischen Unsicherheiten und unterschiedlichen Marktstrukturen gegenüber. Zertifikate bieten eine flexible Möglichkeit, in ausländische Werte zu investieren, doch sie sind nicht ohne Tücken. Besonders wichtig ist die Bonität des Emittenten, da das Ausfallrisiko nicht vernachlässigt werden darf.

Hebelprodukte erhöhen zudem das Risiko signifikant, sodass eine gründliche Einarbeitung in die Funktionsweise unerlässlich ist. In dem Webinar werden konkrete Beispiele aus verschiedenen Regionen vorgestellt, von US-Tech-Aktien über europäische Industriekonzerne bis hin zu asiatischen Technologieunternehmen. Es wird erläutert, wie sich Zertifikate und ADRs in diesen Märkten verhalten und worauf Anleger besonders achten sollten. Ausserdem werden die steuerlichen Implikationen und die Bedeutung von Währungssicherungsstrategien thematisiert.

Die Veranstaltung dauert etwa eine Stunde und ist für alle Teilnehmer kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, die Zugangsdaten werden nach Registrierung verschickt. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und einen regen Austausch. Denken Sie daran: Eine fundierte Anlageentscheidung erfordert eine umfassende Information über die Produkte und deren Risiken.

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen zu erweitern und Ihre Anlagestrategie zu optimieren. Das Webinar bietet eine ideale Plattform, um sich über die neuesten Trends und Entwicklungen auf den internationalen Kapitalmärkten zu informieren und direkt mit Experten zu diskutieren. Seien Sie dabei und machen Sie Ihr Depot fit für die globale Arena. Wir sehen uns heute Abend um 18:30 Uhr.

Bitte beachten Sie, dass jedes Investment in Zertifikate mit spezifischen Risiken verbunden ist. Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie sich eingehend über die Produkteigenschaften, die Bonität des Emittenten und die Marktbedingungen informieren. Die in diesem Webinar gegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar und ersetzen nicht die Lektüre des Prospekts und der Endgültigen Bedingungen. Wir empfehlen Ihnen, diese Dokumente sorgfältig zu lesen, um eine informierte Entscheidung zu treffen





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