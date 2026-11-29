Nach einer Kollision müssen Fahrzeugteile von der Autobahn geräumt werden. Ein 26-Jähriger wird leicht verletzt, aus dem zweiten Wagen flüchteten mehrere Menschen.

Nach einer Kollision müssen Fahrzeugteile von der Autobahn geräumt werden. Ein 26-Jähriger wird leicht verletzt, aus dem zweiten Wagen flüchteten mehrere Menschen. Frankfurt - Bei einem Verkehrsunfall auf der A66 bei Frankfurt/Main ist mindestens ein Mensch leicht verletzt worden.

Nach Polizeiangaben waren zwei 26 und 31 Jahre alte Männer in der Nacht auf Sonntag gegen 0.30 Uhr Richtung Wiesbaden unterwegs. Vor dem Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest wich der Fahrer auf dem Zubringer zur A5 Richtung Darmstadt einem Tier aus. Dabei kollidierte der Wagen mit einem anderen Fahrzeug, das sich drehte und gegen beide Fahrbahnbegrenzungen geschleudert wurde. Beide Fahrzeuge blieben nicht mehr fahrbereit auf der Fahrbahn stehen.

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Ein Auto auf der Gegenfahrbahn wurde von herumfliegenden Teilen beschädigt. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Bei ihm wurde den Angaben zufolge deutlicher Alkoholgeruch festgestellt und eine Blutprobe entnommen. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte er das Fahrzeug gesteuert haben.