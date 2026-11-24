Sorgen um die Zukunft, privat wie beruflich: Viele junge Menschen erleben ihre Situation heute als belastet, geht aus dem Ausbildungsreport des DGB hervor.

Sorgen um die Zukunft, privat wie beruflich: Viele junge Menschen erleben ihre Situation heute als belastet, geht aus dem Ausbildungsreport des DGB hervor. Hannover/ Bremen - Die wirtschaftlich schwierige Lage vieler Betriebe schlägt sich auf die Stimmungslage der Auszubildende n nieder.

Laut Ausbildungsreport für das Jahr 2026 des Deutschen Gewerkschaftsbundes fühlen sich sechs von zehn befragten Auszubildenden in Niedersachsen und Bremen psychisch belastet. Für den Ausbildungsreport wurden in beiden Bundesländern 1.111 Auszubildende befragt. Zu den belastenden Faktoren gehören vor allem Leistungs- und Zeitdruck, Personalmangel und Verantwortungsdruck, hieß es bei der Vorstellung des Reports in Hannover. Aber auch finanzielle Sorgen und eine schwierige Wohnsituation gehören der Umfrage zufolge zu den psychischen Belastungen vieler junger Erwachsenen: 51 Prozent haben darüber berichtet.

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Alarmierend sei es, dass laut Umfrage 37 Prozent der Auszubildenden niemanden haben, mit dem sie über ihre Belastungen sprechen können, hieß es. Immerhin finde ein ebenso großer Anteil Unterstützung im betrieblichen Umfeld. In den Berufsschulen seien es nur knapp 27 Prozent. Regelmäßige Überstunden gehören dem DGB zufolge für 33 Prozent der befragten Auszubildenden zum Alltag - das sind mehr als bei der Umfrage vor einem Jahr, als 27 Prozent der Befragten in Niedersachsen und Bremen angab, regelmäßig länger zu arbeiten.

"Wir fordern ein landesweites Azubi-Netzwerk, das nicht nur Wohnraum in Niedersachsen schaffen soll, sondern auch Beratungsangebote für Auszubildende und Ausbildungsinteressierte bündeln soll, damit junge Menschen sehr unkompliziert erfahren können, wo sie Hilfe bekommen", sagte DGB-Abteilungsleiterin Kimberly Haarstik. Notwendig sei auch die Schaffung von mehr Sozialarbeiterstellen an den Berufsschulen, sagte Haarstik. Selbst an den Schulen, die mit solchen Stellen sehr gut ausgestattet seien, komme es immer wieder zu Engpässen.

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Dem DGB Niedersachsen-Bremen zufolge stehen 10.592 noch unversorgten Jugendlichen nur 2.990 unbesetzte Ausbildungsstellen in Niedersachsen gegenüber. Daher brauche es Ausbildungsgarantien, forderte Ernesto Harder, Vorsitzender des DGB Niedersachsen.

"Niemand darf verloren gehen! ", sagte er. Dafür brauche es auch in Niedersachsen einen landesweiten Ausbildungsfonds. Diesen gebe es bereits in Bremen.

Das Prinzip des Fonds: Alle Betriebe zahlen darin ein. Wer ausbildet, bekommt eine finanzielle Unterstützung. Aus diesem Fonds könnten auch Angebote für Jugendliche finanziert werden, die nicht sofort einen Ausbildungsplatz gefunden haben, sagte Harder.