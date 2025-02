Auto kracht in Demo-Zug in München: Mindestens 30 Verletzte

Ein 24-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan fährt mit seinem Auto in einen Demonstrationszug von Verdi-Mitgliedern in München. Mindestens 30 Menschen werden verletzt, einige schwer. Der Tatverdächtige wird festgenommen. Der Vorfall ereignet sich mitten im Wahlkampfendspurt und löst heftige Reaktionen aus.

München 's Innenstadt ist am Freitagmorgen Schauplatz eines schweren Anschlag s. Ein 24 Jahre alter Asylbewerber aus Afghanistan fährt mit seinem Auto in einen Demonstrationszug von Verdi -Mitgliedern, die für bessere Löhne im öffentlichen Dienst demonstrieren. Mindestens 30 Menschen werden verletzt, einige von ihnen so schwer, dass sie ums Überleben kämpfen. Der Tatverdächtige wird von der Polizei festgenommen und soll am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann gibt bekannt, dass der Afghane einen gültigen Aufenthaltstitel und eine Arbeitserlaubnis besaß. Sein Asylantrag wurde zwar abgelehnt, aber München erteilte ihm eine Aufenthaltsgenehmigung. Der Mann war in zwei Sicherheitsfirmen als Ladendetektiv tätig. Erster Informationen besagten, er sei wegen Ladendiebstählen auffällig geworden, doch Herrmann klart auf, dass er in mehreren Ladendiebstahlprozessen als Zeuge aufgetreten sei. Die Tat ereignet sich mitten im Wahlkampfendspurt, etwas mehr als eine Woche vor der Bundestagswahl, und Politiker fordern ein hartes Durchgreifen. Bundeskanzler Olaf Scholz sagt: „Dieser Täter kann nicht auf irgendeine Nachsicht rechnen. Er muss bestraft werden, und er muss das Land verlassen.“ Bundesinnenministerin Nancy Faeser mahnt: „Der Rechtsstaat muss maximale Härte zeigen.“ AfD-Chefin Alice Weidel fordert eine „Migrationswende“. Grünen-Kanzlerkandidat Habeck (Grüne) zeigt sich auf X „entsetzt angesichts dieser sinnlosen Tat“. Oberbürgermeister Dieter Reiter bezeichnet den Vorfall als „einen bitteren Tag für München“ und als „einen schwarzen Tag“. Bayrischer Ministerpräsident Markus Söder spricht von einer „schlimme und furchtbare Tat“ und betont, dass man die Ursachen der Tat aufklären muss. Söder erinnert an den Anschlag in Aschaffenburg im Januar und sagt: „Es reicht einfach.“ Er betont, dass man bei jedem solchen Anschlag besonnen reagiert, aber dass die Entschlossenheit wachse. Söder fordert Konsequenzen aus dem Vorfall und sagt, dass man nicht von Anschlag zu Anschlag gehen und Betroffenheit zeigen könne, sondern dass man tatsächlich etwas ändern müsse.





