Ein 24-jähriger Mann aus Afghanistan fuhr am Donnerstag in München in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi. 36 Menschen wurden verletzt, einige schwer. Die Polizei geht von einem islamistischen Motiv aus und hat den Fahrer festgenommen.

In München ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein erschütternder Vorfall: Ein 24-jähriger Mann aus Afghanistan fuhr mit seinem Auto am Stiglmaierplatz in einen Demonstration szug der Gewerkschaft Verdi . Das Auto prallte in die Menge, die sich am Ende des Demonstration szuges befand, und verletzte 36 Personen, einige schwer. Ein zweijähriges Mädchen befindet sich in kritischem Zustand auf der Intensivstation.

Die Polizei geht von einem islamistischen Motiv des Täters aus und hat ihn festgenommen. Ein Ermittlungsrichter ordnete die Untersuchungshaft an, da er des dringenden Verdachts auf 39-fachen versuchten Mord, Heimtücke, niedrigen Beweggründe und gemeingefährlichen Mitteln bezichtigt wird. Der Fall hat eine bundesweite Aufmerksamkeit erlangt, da die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernahm. Sie sieht in dem Angriff einen Angriff auf die freiheitliche demokratische Grundordnung und eine Gefährdung der inneren Sicherheit Deutschlands. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden aber vom Bayerischen Landeskriminalamt fortgeführt. \Die Leitende Oberstaatsanwältin der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) der Generalstaatsanwaltschaft München, Gabriele Tilmann, nannte als Anhaltspunkt für das islamistische Motiv unter anderem die Aussage von Polizisten, dass der Fahrer nach der Tat „Allahu Akbar“ gerufen habe. Laut Tilmann hat er in seiner Vernehmung auch „eingeräumt, bewusst in die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Demonstrationszugs gefahren zu sein“. Die Ermittler werten zudem Chats auf dem Smartphone des Fahrers aus, die größtenteils in der afghanischen Amtssprache Dari geschrieben sind. Die Polizei musste auf das Fahrzeug des Täters schießen, um ihn festzunehmen. Der Fahrer wurde dabei aber nicht getroffen. \Der 24-jährige Tatverdächtige kam laut Angaben der Ermittler rechtmäßig nach Deutschland. Die Polizei korrigierte zunächst falsche Angaben zu seinem Aufenthaltsstatus und möglichen Vorstrafen. Es stellte sich heraus, dass er selbst Ladendiebstahl oder Drogendelikte zur Anzeige gebracht, aber nicht selbst wegen solcher Delikte ermittelt wurde. Laut Gerichtsurteil soll der 24-Jährige über seine Fluchtgeschichte gelogen haben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte den Tatort und sagte: „Die Brutalität dieser Tat wühlt uns auf, macht fassungslos!“





