Auto kracht in Menschenmenge in München - Mindestens 28 Verletzte

Ein Auto ist am Donnerstagvormittag in München in eine Menschenmenge gefahren und hat dabei mindestens 28 Menschen verletzt. Mindestens zwei Personen schweben in Lebensgefahr. Die Polizei hat den 24-jährigen Fahrer festnehmen können.

München in eine Menschenmenge gefahren und hat dabei mindestens 28 Menschen verletzt. Mindestens zwei Personen sind laut Polizei lebensgefährlich verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagvormittag nahe des Stiglmaierplatzes im Stadtteil Maxvorstadt. Wie die Polizei berichtet, fand an dem Ort gegen 10.30 Uhr eine Streik-Kundgebung der Gewerkschaft Verdi statt. Das Auto soll auf die dort versammelten Menschen zugefahren sein.

Auf der Kreuzung zwischen Dachauer Straße und Seidlstraße läuft nach wie vor ein Großeinsatz der Polizei. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz, auch in den Nebenstraßen stehen etliche Rettungswagen. Über dem Ort des Geschehens kreist ein Helikopter. „Wir sind aktuell mit starken Kräften vor Ort“, sagte ein Polizeisprecher. Wie unsere Reporterin von der Unfallstelle berichtet, werden immer wieder Verletzte auf Tragen in die Krankenwagen gebracht. Polizeibeamte haben bereits kurz nach dem Vorfall den 24-jährigen Mann festgenommen, wie die Münchner Polizei auf dem Kurznachrichtendienst X bekanntgab: „Der Fahrzeugführer konnte vor Ort gesichert werden, von ihm geht derzeit keine weitere Gefahr aus.“ Medienberichte, wonach in dem Auto zwei Männer saßen, dementierte die Polizei: Die Ermittler gehen demnach derzeit von nur einem Täter aus. Das mutmaßliche Täter sei der Polizei bisher durch Betäubungsmitteldelikte und Ladendiebstähle aufgefallen. Er sagte bei der kurzfristig einberufenen Pressekonferenz: „Ich bin der Polizei sehr dankbar, dass sie Demonstrationen wie diese begleitet.“ Hinter dem Verdi-Demonstrationszug sei ein Wagen der Polizei gefahren. Diesen habe der 24-Jährige überholt. Dann sei er auf das Ende der Menschenmenge zugefahren. Es sei vonseiten der Polizei ein Schuss auf das Auto gefallen, bevor der Mann festgenommen werden konnte. Laut Herrmann habe das rasche Eingreifen der Polizei verhindert, dass es zu weiteren Gefährdungen kam. Laut Oberbürgermeister Dieter Reiter befanden sich auch einige städtische Mitarbeiter bei der Kundgebung von Verdi.Medienberichte über Tote und Schüsse bestätigt die Polizei bisher nicht. Laut dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) seien auch Kinder unter den Verletzten. „Ich bin tief erschüttert.“ Seine Gedanken sind bei den Verletzten, sagte er.Wie die Münchner Polizei mitteilt, kommt es rund um den Einsatzort in der Maxvorstadt zu Verkehrsbehinderungen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren, damit die Einsatzkräfte ungehindert arbeiten können. Um die Hintergründe des Vorfalls aufzuklären, hat die Münchner Polizei im Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz eine Zeugensammelstelle eingerichtet. Wer Angaben zu den Ereignissen machen kann, wird gebeten, sich dort zu melden.Der Vorfall ist der dritte Anschlag innerhalb weniger Monate in Deutschland. Im Dezember raste ein Auto auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, sechs Menschen starben. Im Januar wurden bei einem Messerangriff in Aschaffenburg ein Mann und ein Kleinkind getötet. Die Vorfälle haben den Wahlkampf zur anstehenden Bundestagswahl nachhaltig geprägt.Beileidsbekundungen oder endlich mal ein Handeln der Politik wären angebracht, aber ich höre schon wieder die Ersten nach einer Demo gegen Rechts schreien. Profitieren wird leider mal wieder die AfD und das eine Woche vor der Wahl...Es ist noch nicht einmal bekannt, ob es ein Unfall war oder ob es ein gewolltes Vorgehen des Fahrers war. Aber schon wissen manche Leute hier scheinbar nichts besseres, als Gerüchte in die Welt zu setzen!Meine Infos sind aus seriösen Medien und den Schilderungen nach zu urteilen, kann es kein Unfall gewesen sein. Aber reden Sie es sich nur weiterhin schön, das löst das Problem ganz sicher....Wieder mal der Polizei bekannt und schon wieder in Bayern. Ich denke auch wie Sie Herr Wagner, aber statt immer nur Reden und wie im ersten Kommentar beschrieben ist, nur noch Hohn und hilft der Sicherheit nicht bei. Im Gegenteil. Wo bleibt hier endlich mal die Abschiebung von Kriminellen Asyl Aden





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

München Unfall Menschenmenge Auto Verletzte Polizei Demonstration Verdi

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Auto rast in Menschenmenge in München: Mindestens 28 Verletzte - Täter ist polizeibekannter AsylbewerberEin Mini Cooper hat am Donnerstagmittag in eine Menschenmenge gerast, die an einem Warnstreik in München teilnahm. Mindestens 28 Personen wurden verletzt, darunter auch Kinder. Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr in der Seidlstraße, als der Mini-Fahrer in die Demonstrationszug fuhr. Laut Polizei handelt es sich bei dem Unfallfahrer um einen 24-jährigen Asylbewerber aus Afghanistan, der polizeilich bereits wegen Drogen- und Diebstahlsdelikten bekannt ist.

Weiterlesen »

Auto rast in Menschenmenge in München ++ 28 Verletzte ++ Täter ist polizeibekannter Asylbewerber aus AfghanistanIn München ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast und 28 Personen verletzt worden. Der Tatverdächtige ist ein polizeibekannter Asylbewerber aus Afghanistan (24 Jahre). Ministerpräsident Söder geht von einem mutmaßlichen Anschlag aus.

Weiterlesen »

Auto fährt in Menschenmenge in München, mehrere VerletzteIn München ist am Donnerstagvormittag ein Auto in eine Menschenmenge gefahren und hat dabei mehrere Personen verletzt, darunter auch Kinder. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus und ermittelt gegen den 24-jährigen Fahrer, der polizeibekannt ist. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs, wo zu diesem Zeitpunkt eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi stattfand. Die Ermittlungen wurden von der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus übernommen.

Weiterlesen »

Auto rast in Menschenmenge in München - 28 VerletzteIn München ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast, wodurch 28 Personen verletzt wurden. Der Täter ist ein polizeibekannter Asylbewerber aus Afghanistan (24 Jahre). Ministerpräsident Markus Söder geht von einem mutmaßlichen Anschlag aus.

Weiterlesen »

Auto rast in Menschenmenge in München - 28 VerletzteIn München ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast, wodurch 28 Personen verletzt wurden. Der Täter ist ein polizeibekannter Asylbewerber aus Afghanistan. Ministerpräsident Söder geht von einem mutmaßlichen Anschlag aus.

Weiterlesen »

Auto rast in Menschenmenge in München - 28 VerletzteIn München ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast, was zu 28 Verletzten führte. Der Tatverdächtige ist ein polizeibekannter Asylbewerber aus Afghanistan (24). Ministerpräsident Söder geht von einem mutmaßlichen Anschlag aus.

Weiterlesen »