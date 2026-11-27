Smart baut wieder einen Zweisitzer und VW arbeitet am elektrischen Nachfolger des Up. Die Kleinen feiern 2027 ein großes Comeback. Am anderen Ende des Marktes kommt eine große Marke zurück.

Mehr als 160 Modellpremieren sind für das Autojahr 2027 angekündigt. Darunter finden sich neben Facelifts und neuen Sub-Varianten auch zahlreiche komplett neue Autos. Zu den interessantesten zählen der Nachfolger des Smart Fortwo, Porsches erster echter Elektro-Sportler sowie neue Günstig-Stromer von Dacia und Suzuki.

Nach Junior und Tonale bekommt die SUV-Familie von Alfa Romeo Ende 2027 weiteren Zuwachs. Die Technik teilt sich der bislang namenlose Kompakt-Crossover mit Opel Grandland und Peugeot 3008, für den Antrieb liegen sowohl Verbrenner und Hybride als auch reine Elektromotoren im Konzernregal. Welche davon Alfa übernimmt, ist noch offen. Der erste A2 war seiner Zeit ein gutes Stück voraus.

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Ob das Publikum für einen sparsamen Kompaktwagen mit vier Ringen diesmal größer ist, zeigt sich ab Anfang des Jahres. Der in Ingolstadt gebaute Fünftürer teilt sich die Basis mit dem VW ID.3 Neo, misst 4,32 Meter und kommt im günstigsten Fall mit 12,8 kWh Strom pro 100 Kilometer aus. Zur Wahl stehen Motoren mit 170 bis 326 PS, die größte Reichweite liegt bei 646 Kilometern.