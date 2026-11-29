Zwei junge Menschen (17 und 19) sterben bei Unfall – nur der Fahrer (20) überlebt.

Im Odenwald in Hessen verliert ein 20-Jähriger in den frühen Morgenstunden die Kontrolle über seinen Wagen und prallt gegen einen Baum. Seine beiden Mitfahrer überleben den Unfall nicht.

Bei Fränkisch-Crumbach in Südhessen hat sich ein schweres Unglück ereignet. Wie die dpa unter Berufung auf das Polizeipräsidium Südhessen berichtet, war ein 20-Jähriger auf der Kreisstraße 75 unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, prallte mit der rechten Seite gegen einen Baum und blieb schließlich auf der linken Fahrzeugseite liegen. Für die beiden Mitfahrer im Alter von 17 und 19 Jahren kam jede Hilfe zu spät.

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Feuerwehr befreit schwerstverletzten Fahrer aus Autowrack Der 20-Jährige überlebte den Zusammenstoß, erlitt aber schwerste Verletzungen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den jungen Mann aus dem Wrack. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Warum der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verlor, ist bislang unklar.