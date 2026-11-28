Ein Verkehrszeichen, ein Holzzaun, dann die Hauswand: In Osthessen überschlägt sich ein Auto und bleibt auf dem Dach liegen. Der Fahrer und seine Beifahrerin kommen vorsorglich ins Krankenhaus.

Ein Verkehrszeichen, ein Holzzaun, dann die Hauswand: In Osthessen überschlägt sich ein Auto und bleibt auf dem Dach liegen. Der Fahrer und seine Beifahrerin kommen vorsorglich ins Krankenhaus.

Künzell - Ein Auto ist im osthessischen Künzell gegen eine Hauswand geprallt. Der Fahrer kam in der Nacht in einer Linkskurve von der Straße ab, rammte ein Verkehrszeichen, durchbrach einen Holzzaun und prallte gegen die Hauswand, wie die Polizei mitteilt. Der Wagen überschlug sich und kam auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der 34-jährige Fahrer und die gleichaltrige Beifahrerin konnten sich den Angaben zufolge selbstständig aus dem Auto befreien, der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

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Der Mann und die Frau wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Beim Fahrer bestand der Verdacht auf erheblichen Alkoholeinfluss, wie die Polizei mitteilt. Deshalb sei eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt worden. Den Gesamtsachschaden gab die Polizei mit rund 5.000 Euro an.