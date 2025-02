Auto rast in Demonstranten in München: Zahlreiche Verletzte, Festnahme

Ein 24-Jähriger aus Afghanistan verletzte Donnerstagvormittag in München bei einem Angriff mit seinem Auto mehrere Menschen an einer Demonstration der Gewerkschaft Verdi. Die Polizei nahm den Mann fest. Die Ursache für den Angriff ist noch unklar. Die Tat erschütterte die Stadt und löste eine Welle der Entrüstung aus.

Donnerstagvormittag in München ereignete sich ein erschütternder Vorfall: Ein 24-jähriger abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan fuhr mit seinem Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi. Mindestens 30 Personen wurden verletzt, einige schweben in Lebensgefahr. Die Polizei konnte den Täter kurz darauf festnehmen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sprach von einem Risiko für „schlimmer Folgen“ und appellierte an alle, „zu hoffen und zu beten, dass es keine Todesfälle gibt“.

Bundespräsident Steinmeier wird am Freitag zu einem stillen Gedenken am Tatort in München erscheinen. Zu dem Termin werden auch Ministerpräsident Markus Söder, Landesinnenminister Joachim Herrmann (beide CSU) sowie der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) erwartet. Der FC Bayern München äußerte sich in einer Stellungnahme zu dem Vorfall und verurteilte die Tat scharf. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sprach von einem Muster und warf der Regierung Staatsversagen vor. Er betonte die Notwendigkeit einer konsequenten Einwanderungspolitik mit mehr Kontrolle und Konsequenz bei der Einwanderung sowie wirksamen Abschiebungen. Der Festgenommene soll aus seiner Tätigkeit als Ladendetektiv der Polizei als Zeuge bekannt gewesen sein. \Die Taliban haben ihre Bereitschaft signalisiert, die konsularischen Dienste für Afghanen in Deutschland wieder aufzunehmen. Das sagte der Sprecher des Außenministeriums, Abdul Kahar Balchi, der Nachrichtenagentur DPA. Eine mögliche Bestrafung der Straftäter nach ihrer Ankunft in Afghanistan solle über bilaterale Gespräche geregelt werden. Kritiker warnen vor solchen Gesprächen mit den international isolierten Islamisten und befürchten, dass die Taliban von Abschiebungen profitieren könnten, um eine Zusammenarbeit mit einem westlichen Staat zu ermöglichen. Die Telefonseelsorge in der Erzdiözese München und Freising richtet ein zusätzliches Krisentelefon für Betroffene des mutmaßlichen Anschlags ein. Das Krisentelefon ist ab sofort täglich von 8 bis 22 Uhr unter der Telefonnummer 0800 1110 222 erreichbar. Außerhalb der oben genannten Zeiten können sich Betroffene an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer (0800) 1110222 oder an den Krisendienst Psychiatrie Oberbayern unter (0800) 6553000 wenden. Der Stern sprach mit Augenzeugen des Anschlags, die Details des Vorfalls schilderten. Die Polizei hat die Wohnung des 24-jährigen Afghanen im Stadtteil Solln durchsucht. Ob Beweise sichergestellt wurden, ist nicht bekannt. Um 19 Uhr soll auf dem Odeonsplatz in München eine Kundgebung stattfinden.





