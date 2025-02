Auto rast in Menschenmenge in München - 28 Verletzte, mutmaßlicher Anschlag

Ein Auto gerast am Freitagnachmittag in München in eine Menschenmenge und verletzte 28 Menschen. Der Täter, ein 24-jähriger asylbewerberischer Staatsangehöriger aus Afghanistan, ist der Polizei bekannt. Bayerischer Ministerpräsident Markus Söder geht von einem mutmaßlichen Anschlag aus.

München ist am Freitag, dem 5. Mai 2023, Schauplatz eines erschreckenden Vorfalls, bei dem ein Auto in eine Menschenmenge gerast ist, was zu 28 Verletzte n führte. Der mutmaßliche Täter, ein 24 Jahre alter asylbewerberischer Staatsangehöriger aus Afghanistan , ist der Polizei bekannt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder geht von einem mutmaßlichen Anschlag aus und betont die Notwendigkeit einer gründlichen Untersuchung.

Das Unglück ereignete sich am Nachmittag in der Innenstadt von München. Das Auto, das in die Menge geriet, verursachte erhebliche Schäden und panische Szenen. Die Verletzten wurden mit unterschiedlichen Schweregraden in Krankenhäuser gebracht. Einige von ihnen befinden sich in kritischem Zustand. Die Polizei hat einen umfangreichen Ermittlungsaufwand gestartet, um den genauen Ablauf des Vorfalls zu rekonstruieren und mögliche Hintergründe zu klären. Der 24-jährige Täter wurde vor Ort festgenommen. Die Ermittler gehen von einem vorsätzlichen Verbrechen aus. Die Behörden arbeiten eng mit den Sicherheitsbehörden zusammen, um die Gefahr einer weiteren Eskalation zu minimieren.Die Nachricht von dem Vorfall löste in München und im gesamten Bundesland Bayern Entsetzen aus. Viele Menschen kamen an den Ort des Geschehens, um sich ein Bild von der Situation zu machen und ihre Anteilnahme auszudrücken. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder rief zur Ruhe und zur Vorsicht auf. Er betonte, dass die Behörden alles tun würden, um die Hintergründe des Vorfalls vollständig zu klären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen





