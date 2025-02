Auto rast in Menschenmenge in München: Mindestens 28 Verletzte - Täter ist polizeibekannter Asylbewerber

Ein Mini Cooper hat am Donnerstagmittag in eine Menschenmenge gerast, die an einem Warnstreik in München teilnahm. Mindestens 28 Personen wurden verletzt, darunter auch Kinder. Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr in der Seidlstraße, als der Mini-Fahrer in die Demonstrationszug fuhr. Laut Polizei handelt es sich bei dem Unfallfahrer um einen 24-jährigen Asylbewerber aus Afghanistan, der polizeilich bereits wegen Drogen- und Diebstahlsdelikten bekannt ist.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht von einem „mutmaßlichen Anschlag“ aus und forderte nach dem Vorfall mehr Sicherheit in Deutschland. Söder sagte, dass es in Deutschland etwas zu ändern gebe und dies müsse schnell geschehen. Die Polizei in Bayern fahndet nach dem Fahrer und hat einen Großeinsatz in München eingerichtet. Der Vorfall in München sorgte für Schock und Entsetzen in der Bevölkerung. Viele Menschen drückten ihre Anteilnahme an den Verletzten und ihre Verwirrung über den Vorfall aus.





