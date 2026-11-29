Neustadt/Aisch - Ein Pkw hat sich auf der Kreisstraße NEA 3 zwischen Gleißenberg und Ochsenschenkel mehrfach überschlagen. Zwei Personen waren von dem Unfall betroffen.

- Ein Pkw hat sich auf der Kreisstraße NEA 3 zwischen Gleißenberg und Ochsenschenkel mehrfach überschlagen. Zwei Personen waren von dem Unfall betroffen. Ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße NEA 3 zwischen Ochsenschenkel und Gleißenberg hat am Samstagabend, 28.

November 2026, einen Einsatz der Feuerwehren aus Burghaslach und Gleißenberg sowie der Polizei ausgelöst. Wie die Feuerwehr Burghaslach mitteilt, alarmierte die Leitstelle Ansbach die beiden Feuerwehren um circa viertel zehn Uhr abends zu einem Verkehrsunfall. Nach der ersten Meldung hatte sich ein Pkw mehrfach überschlagen, zunächst war von einer verletzten Person die Rede. Nach Angaben der Polizei war ein 35-jähriger Mann mit seinem VW von Ochsenschenkel in Richtung Gleißenberg unterwegs.

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In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam nach etwa 100 Metern auf einem neben der Straße gelegenen Feld auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stellte sich heraus, dass zwei Personen von dem Unfall betroffen waren.