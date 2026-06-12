Autoantikörper in Morbus Crohn und Colitis ulcerosa: Neue Erkenntnisse über Entzündungsmechanismen

Forscher haben bei einem Teil der Menschen mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa eine auffällige Immunreaktion entdeckt. Die Ergebnisse einer aktuellen Studie könnten neue Einblicke in die Entstehung der Erkrankungen geben. Im Mittelpunkt stand Interleukin-10 (IL-10), ein Botenstoff des Immunsystems, der Entzündungen begrenzen soll – eine Art „Entzündungsbremse“. Die Forscher fanden die Autoantikörper bei 173 Patienten. Weitere Analysen deuteten darauf hin, dass sie die Schutzfunktion von IL-10 beeinträchtigen könnten. Bei Betroffenen war weniger von dem entzündungshemmenden Botenstoff nachweisbar, gleichzeitig fanden sich Hinweise auf eine stärkere Entzündungsaktivität. Besonders interessant: Die Wirkung dieser Autoantikörper ähnelt einer seltenen angeborenen Form chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen. Dort führen genetische Defekte dazu, dass das IL-10-System nicht richtig funktioniert. Bei den nun identifizierten Patienten war das Gen selbst jedoch nicht gestört. Stattdessen könnten die Autoantikörper die Wirkung des Botenstoffs blockieren. Besonders auffällig war der Zusammenhang mit der Genvariante „HLA-DRB1*01:03“, einem bekannten Risikofaktor für Colitis ulcerosa. Träger dieser Variante entwickelten deutlich häufiger die nachgewiesenen Autoantikörper. Offenbar gibt es eine klar abgrenzbare Gruppe von Patienten, bei denen Gene und ein fehlgeleitetes Immunsystem zusammenwirken. Allerdings beweist die Studie nicht, dass die Autoantikörper die Krankheit auslösen. Unklar bleibt, ob die Autoantikörper zur Erkrankung beitragen oder erst infolge der Entzündung entstehen. Zudem wurden sie nur bei einem kleinen Teil der Patienten gefunden. Dennoch sehen die Forscher in den Ergebnissen einen wichtigen Hinweis auf bislang wenig verstandene Krankheitsmechanismen.

Forscher haben bei einem Teil der Menschen mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa eine auffällige Immunreaktion entdeckt. Die Ergebnisse einer aktuellen Studie könnten neue Einblicke in die Entstehung der Erkrankungen geben.

Im Mittelpunkt stand Interleukin-10 (IL-10), ein Botenstoff des Immunsystems, der Entzündungen begrenzen soll – eine Art „Entzündungsbremse“. Die Forscher fanden die Autoantikörper bei 173 Patienten. Weitere Analysen deuteten darauf hin, dass sie die Schutzfunktion von IL-10 beeinträchtigen könnten. Bei Betroffenen war weniger von dem entzündungshemmenden Botenstoff nachweisbar, gleichzeitig fanden sich Hinweise auf eine stärkere Entzündungsaktivität.

Besonders interessant: Die Wirkung dieser Autoantikörper ähnelt einer seltenen angeborenen Form chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen. Dort führen genetische Defekte dazu, dass das IL-10-System nicht richtig funktioniert. Bei den nun identifizierten Patienten war das Gen selbst jedoch nicht gestört. Stattdessen könnten die Autoantikörper die Wirkung des Botenstoffs blockieren.

Besonders auffällig war der Zusammenhang mit der Genvariante „HLA-DRB1*01:03“, einem bekannten Risikofaktor für Colitis ulcerosa. Träger dieser Variante entwickelten deutlich häufiger die nachgewiesenen Autoantikörper. Offenbar gibt es eine klar abgrenzbare Gruppe von Patienten, bei denen Gene und ein fehlgeleitetes Immunsystem zusammenwirken.

Allerdings beweist die Studie nicht, dass die Autoantikörper die Krankheit auslösen. Unklar bleibt, ob die Autoantikörper zur Erkrankung beitragen oder erst infolge der Entzündung entstehen.

Zudem wurden sie nur bei einem kleinen Teil der Patienten gefunden. Dennoch sehen die Forscher in den Ergebnissen einen wichtigen Hinweis auf bislang wenig verstandene Krankheitsmechanismen





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