Autobauer in der Krise: Sind Autoaktien ein Schnäppchen oder eine Falle

Deutsche Autobauer kämpfen mit Verlusten und sinkenden Absätzen. Erfahren Sie, ob die gefallenen Aktien von VW, Mercedes und Porsche jetzt eine Chance bieten oder eine Falle sind.

Die deutsche Automobilindustrie befindet sich in einer tiefgreifenden Transformation, die traditionelle Erfolgsgarantien hinterfragt. Für Anleger stellt sich derzeit die entscheidende Frage, ob die stark gefallenen Kurse der großen Marken ein günstiges Einkaufsschnäppchen oder eine riskante Falle darstellen. Die Zeiten, in denen der deutsche Markenname allein als Qualitätsversprechen und Statussymbol ausreichte, sind vorbei. Stattdessen müssen Hersteller nun beweisen, dass ihre Fahrzeuge im Zeitalter der Elektromobilität und Digitalisierung jeden Aufpreis tatsächlich rechtfertigen.

Einbrüche in China belasten Gewinne

Die harte Realität zeigt sich deutlich in den aktuellen Verkaufszahlen, insbesondere auf dem strategisch wichtigen chinesischen Markt. Im dritten Quartal lieferte der Volkswagen-Konzern dort knapp 406.000 Autos aus. Dieser Wert entspricht einem massiven Einbruch von 38,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch bei Mercedes-Benz brachen die Pkw-Verkäufe in der Volksrepublik um fast ein Drittel ein. Auf dem dortigen Wachstumsmarkt für Elektrofahrzeuge verlieren deutsche Premiumhersteller zusehends an Boden, während lokale Konkurrenten an Boden gewinnen.

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Diese schwachen Absatzzahlen haben direkte und schmerzhafte Auswirkungen auf die Bilanzierung der Konzerne. Der Volkswagen-Konzern machte im Zeitraum von Juli bis September unter dem Strich einen Verlust von 5,8 Milliarden Euro. Ein wesentlicher Faktor hierfür ist eine massive Abschreibung in Höhe von rund 6 Milliarden Euro, die speziell auf die Sparte Porsche zurückzuführen ist. Solche buchhalterischen Korrekturen verdeutlichen die Schwierigkeiten bei der Neujustierung der Portfolio-Strategie in der aktuellen Marktphase.

Gewinnwarnungen und sinkende Margen

Neben den operativen Verlusten verschlechtert sich auch die Profitabilität der verbliebenen Geschäfte. Der Volkswagen-Konzern hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich gesenkt. Im Pkw-Geschäft bleiben vom Umsatz pro 100 Euro nur noch 2 bis 3 Euro als operativer Gewinn übrig. Bisher war von der Unternehmensleitung eine Spanne von 3 bis 5 Euro geplant. Diese Differenz spiegelt die wachsenden Wettbewerbsdrucke und die gestiegenen Kosten für die Transformation wider.

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Die bittere Erkenntnis in der Branche lautet, dass Jahrzehnte des technologischen Vorsprungs nun abgebaut werden müssen. Die Automobilhersteller stehen vor der Aufgabe, ihre Kunden wieder davon zu überzeugen, dass ihre Fahrzeuge einen entsprechenden Mehrwert bieten. Dieser mentale Wandel ist schwieriger, als es auf den ersten Blick erscheint, da sich die Kundenbedürfnisse grundlegend ändern. Es geht nicht mehr nur um den Motor, sondern um Gesamtpaket aus Preis, Funktionalität und digitalen Erlebnissen.

Strategien gegen die Marktkapitalisierung

Die Reaktion der Finanzmärkte auf diese fundamentale Veränderung ist volatil und oft irreführend. Beim Börsengang kostete eine Porsche-Aktie 82,50 Euro. Bis Ende Oktober waren es nur noch knapp 46 Euro. Diese Halbierung des Kurses könnte Anlagestrategien suggerieren, dass die Werte nun extrem günstig sind. Doch Anleger müssen vorsichtig sein, da diese scheinbare Günstigkeit darauf hindeuten könnte, dass die besten Gewinnjahre der Vergangenheit bereits angehört haben.

Ein Blick nach Amerika bietet alternative Perspektiven auf die Branche. General Motors verdient weiterhin gut mit großen Pick-ups und Geländewagen, verkauft aber gleichzeitig auch günstigere Modelle. Zudem nutzt der Konzern eine klassische Finanzstrategie, um den Aktienkurs zu stützen. Das Unternehmen kauft eigene Aktien an der Börse zurück und zieht sie aus dem Verkehr. Dadurch reduziert sich die Anzahl der umlaufenden Aktien.

Diese Maßnahme hat einen direkten mathematischen Effekt auf die Gewinnausschüttung pro Wertpapier. Da sich der gleiche Gesamtgewinn nun auf weniger Aktien verteilt, steigt der Gewinn je Aktie. Davon können die verbliebenen Aktionäre langfristig profitieren. Allerdings erzeugt dieser Aktienrückkauf kein neues Geschäft. Er beantwortet nur die Frage, wohin das flüssige Kapital heute fließt, aber nicht, womit das Unternehmen morgen seinen eigentlichen Umsatz verdient.

Zukunftsvisionen und Mobilitätswandel

Neben der klassischen Fahrzeugproduktion setzen einige Konzerne auf völlig neue Geschäftsmodelle. Eine bedeutende Wette reicht weit über den reinen Autoverkauf hinaus. Dazu gehören selbstfahrende Taxis, proprietäre Software, Batteriespeicher und robotergestützte Systeme. Nicht jede große Ankündigung wird zwangsläufig zu einem großen kommerziellen Geschäft. Dennoch stellen diese Initiativen eine wichtige philosophische und ökonomische Frage.

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Müssen wir künftig überhaupt noch ein eigenes Auto besitzen, wenn wir jederzeit eine Fahrt per App bestellen können? Die Gesellschaft steht am Scheideweg zwischen Besitz und Nutzung. Vielleicht verändert sich durch diese Entwicklung auch das traditionelle Statussymbol des privaten PKW. Das eigene Pferd verschwand nicht völlig, als das Auto kam. Es verlor seine Rolle im Alltag und blieb als Hobby, Sport und Luxusgut erhalten.

So weit ist die Automobilwelt beim Massenfahrzeug längst noch nicht. Wer auf dem Land lebt, weiß nach wie vor, wie unverzichtbar ein eigenes Fahrzeug im Alltag sein kann. Doch die Hersteller müssen zwei verschiedene Welten verstehen. Sie müssen die Kunden bedienen, die weiter ein eigenes Auto benötigen. Gleichzeitig müssen sie jene ansprechen, denen eine gute Mobilitätsverbindung wichtiger wird als ein guter Markenname.

Fazit für Investoren und Konsumenten

Henry Ford soll gesagt haben, dass man den Menschen schnelleres Pferd gewünscht hätten, wenn man sie gefragt hätte. Ob diese Aussage historisch belegt ist, bleibt unklar. Die dahinterstehende Frage ist jedoch aktuell wie nie: Verbessern wir das Vertraute, während sich die Welt fundamental verändert? Für Investoren gilt die Devise, nicht nur zu kaufen, weil eine Aktie früher viel teurer war.

Entscheidend ist vielmehr, welche Unternehmen morgen tatsächlich Geld verdienen werden. Unsere deutschen Autobauer müssen nicht bloß bessere Autos bauen. Sie müssen deutlich machen, warum Verbraucher sie in der Zukunft noch brauchen werden. Nur wer diese Transformationsarbeit gelingt, wird die aktuellen Krisen bewältigen und langfristig wieder attraktive Renditen für die Aktionäre generieren können. Die nächsten Monate werden zeigen, welche Hersteller diesen Sprung schaffen.