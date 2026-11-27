Ab Dezember startet beim Autobauer Mercedes für zehn Monate ein Abfindungsprogramm, um Personal in Entwicklung und Verwaltung zu reduzieren. Das Handelsblatt konnte die Konditionen einsehen.

Mercedes-Benz reaktiviert ab Dezember ein Abfindungsprogramm für Mitarbeiter außerhalb der Produktion bis zum 30. September 2027 mit einem Turbo-Zeitraum bis Ende März 2027. Das Programm richtet sich auch an Bereichsleiter und gilt für Beschäftigte mit mehr als drei Jahren Betriebszugehörigkeit zum 1.

Dezember. Ein 52-jähriger Ingenieur kann nach Handelsblatt-Berechnung eine Abfindung zwischen 339.000 und 422.000 Euro mit Turbo bekommen. 2025 zahlte Mercedes 1,6 Milliarden Euro für Abfindungen, bis September 2026 waren es 405 Millionen Euro, das Management erwartet eine Amortisation in zwei Jahren. Das Programm läuft zehn Monate lang bis zum 30. September 2027.

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Bis Ende März 2027 gibt es zudem einen sogenannten Turbo-Zeitraum, in dem besonders schnell entschiedene Mitarbeiter üppige Zahlungen erhalten sollen. Ein Konzernsprecher bestätigte die Zeiträume auf Anfrage. Bei Mercedes hatte es schon zwischen April 2025 und März 2026 zwölf Monate lang ein Abfindungsprogramm für Mitarbeiter in Verwaltung und Entwicklung gegeben. Der Konzern greife jetzt darauf zurück, weil sich das „wirtschaftliche Umfeld weiter verschlechtert“ habe, heißt es im Intranet.