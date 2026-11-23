Ford-Europachef Jim Baumbick warnt vor den Folgen der neuen EU‑Industriepolitik. Im Interview fordert er, dass europäische Hersteller viel mehr gegen die gemeinsame Konkurrenz gestärkt werden.

Ford-Europa-Chef Jim Baumbick: Der Autohersteller baut Nutzfahrzeuge der Transit-Baureihe in der Türkei - und fühlt sich jetzt von der EU benachteiligt. Den Ford-Europachef Jim Baumbick frustriert die Regulierung der Europäischen Union.

In den vergangenen Jahren hat der US-Autobauer massiv in die Produktion in derFord „Gibt es überhaupt ein stabiles politisches Umfeld, auf das wir uns verlassen können, um langfristig zu investieren?

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“, fragt Baumbick im Interview mit dem Handelsblatt. Mit dieser Politik schwäche Brüssel.

„Die Politik sollte das künftige Verhalten von Unternehmen beeinflussen, sie sollte aber nicht rückwirkend Investitionen bestrafen, die bereits getätigt wurden“, kritisiert der Manager. Amerikanische Modelle finden hier kaum Käufer. Auch die gesenkten EU-Zölle auf US-Autos haben daran nichts geändert. Was müssen Sie ändern?

Die Straßen in Europa sind anders, die Städte, ihre Architektur, die Straßenbreite. Deshalb ist es entscheidend, die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Wir stellen keine Toaster auf Rädern her. Seit mehr als 100 Jahren entwickeln wir Fahrzeuge für europäische Kunden und bauen sie in Europa.

Der Ranger ist ein Beispiel. Er ist seit mehr als elf Jahren Europas meistverkaufter Pick-up. Bis 2030 kommen fünf neue Ford-Autos, dazu arbeiten wir in der Produktion mit anderen Herstellern zusammen. Gleichzeitig setzen wir auf unsere Nutzfahrzeuge.

Die ganze Branche ist in einer schwierigen Lage. Team Europa muss mit Team China konkurrieren, das aber mit seinen Exporten die gesamte Autobranche verändert. Dafür plant die Europäische Union neue „Made in Europe“-Regeln. Sie kritisieren das Gesetz, obwohl es Sie eigentlich vor der chinesischen Expansion schützen sollte – warum?

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Wir bauen unsere Nutzfahrzeuge der Transit-Baureihe in der Türkei. Die Autos werden in Deutschland, Großbritannien und Belgien entwickelt und getestet, das war mit den damaligen Regeln der Union im Einklang. 50 Prozent der Teile, die im Ford Transit verbaut sind, werden in Europa hergestellt. Aber weil sie in der Türkei montiert werden, werden sie nicht nach „Made in Europe“ subventioniert. Wir fordern, dass bestehende Investitionen geschützt werden.

Wir sollten uns überlegen, wie Team Europa gewinnen kann. Denn die Chinesen sind der eigentliche Wettbewerber.ist in der Mittelklasse stärker.

Zudem ist es im besten Interesse der europäischen Autoindustrie. Die Fahrzeuge werden in Europa produziert, für europäische Kunden. Mit den neuen Pkw werden wir wieder auf Wachstumskurs kommen und verteidigen gleichzeitig unsere Stellung am Markt für Nutzfahrzeuge. Aber für mich stellt sich die Frage: Gibt es überhaupt ein stabiles politisches Umfeld, auf das wir uns verlassen können, um langfristig zu investieren?

Seit einem Jahr ist Jim Baumbick bei Ford für das gesamte Europageschäft verantwortlich. Das Geschäft in der Region will er mit fünf neuen Pkw-Modellen retten. Sie sollen ab 2028 auf den Markt kommen und entweder vollelektrisch oder hybrid angetrieben werden. Ein Metier, das sich Baumbick noch erschließen muss: Vor seinem Engagement in Europa war er für die weltweite Entwicklung der Verbrennermodelle zuständig.

Der Detroiter Traditionskonzern Ford steckt in der Krise. Im Heimatmarkt USA und in Europa gehen die Absätze beständig zurück. Wegen einer gescheiterten Elektrostrategie musste das Unternehmen im vergangenen Jahr knapp 20 Milliarden US-Dollar abschreiben. Retten sollen den europäischen Markt Kooperationen mit anderen Herstellern: Ford baut seine Zukunftsmodelle unter anderem auf der technischen Plattform von Renault und Geely.

Die profitablen Nutzfahrzeuge der Transit-Baureihen stellt Ford in der Türkei her. Im Werk Köln hingegen baut der Hersteller massiv Jobs ab. Nein, aber wir haben in den vergangenen Jahren stark in der Türkei investiert. Nach den bestehenden Regeln.

Nun kommt der Regulierer und sagt uns: „Fangt noch einmal von vorn an.

“ Warum lasten Sie das Stammwerk Köln nicht mehr aus? Die dort gefertigten E-Autos kommen gut an, sind zum Teil auf Monate ausverkauft. Trotzdem arbeitet das Werk in nur einer Schicht. Wir müssen angesichts der aktuellen Preise nachhaltig profitabel arbeiten können.

Die Renditen der in Köln gebauten Modelle rechtfertigen das nicht. Könnte Ford die Transit-Produktion aus der Türkei nach Köln verlagern, um die neuen Regeln zu erfüllen? Auf Details möchte ich nicht eingehen. Bei jeder Veränderung unseres Produktionsnetzes spielen viele Faktoren eine entscheidende Rolle.

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Am Ende muss sich daraus ein dauerhaft profitables Geschäftsmodell ergeben. Um Skaleneffekte und nachhaltige Gewinne zu erreichen, muss man mit voller Kapazität arbeiten können. Mein Punkt war: Eine Schicht reicht nicht. Die industrielle Struktur von Ford in Europa verändert sich gerade.

Die Bewertungen für den gesamten europäischen Standort laufen noch. Wir arbeiten intensiv daran, aber ich kann jetzt auf keine Details eingehen. Wir prüfen derzeit alle Optionen für das Kölner Werk. Das machen wir, seitdem ich im Amt bin.

Noch haben wir keine Lösung gefunden. Am Ende müssen alle Werke mittel- bis langfristig bei großer Auslastung nachhaltig profitabel sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Nur in einer Schicht zu arbeiten, ist weder ordentlich ausgelastet noch nachhaltig. Deshalb brauchen wir einen Weg in Europa, anders zu konkurrieren als bislang.

Das Kölner Werk ist das letzte „echte“ europäische Ford-Werk. Alle anderen Fertigungen laufen über Partnerschaften und in Joint-Ventures. 2030 laufen die dort produzierten Modelle aus. Was soll im Rahmen der Neubewertung dann damit passieren? Im Kern gilt: Wer mit Chinesen konkurrieren will, der muss kostenseitig konkurrenzfähig sein.

Dafür würden wir uns ein Umfeld wünschen, in dem für alle die gleichen Wettbewerbsbedingungen gelten. Die Kosten in Deutschland sind sicherlich höher. Ein Produkt einfach an einem anderen Standort zu fertigen, verbessert das Geschäft nicht. Die Verlagerung verursacht zunächst einmal Kosten, ohne dem Unternehmen einen Vorteil zu bringen.

Nehmen wir den Transit als Beispiel: Diese Investition ist erst drei Jahre alt. Wenn wir die Produktion morgen verlagern müssten, würden wir den Produktzyklus vorzeitig abbrechen, nur um das Fahrzeug an einem anderen Ort zu bauen. Das macht das Produkt nicht besser. Es verursacht zusätzliche Kosten und macht uns nicht wettbewerbsfähiger.

Aus Sicht der EU wäre das doch ein Erfolg: Die Vorschriften zwingen Sie, die Produktion in die EU zu verlagern. Das hängt von der Perspektive ab. Eine solche Verlagerung verbessert das Geschäft nicht. Die Regeln werden geändert, und plötzlich entspricht etwas, das vorher zulässig war, nicht mehr den Vorschriften.

Ist das nicht genau das, was auch US-Präsident Donald Trump mit seinen Zöllen macht? Weltweit versuchen Regierungen, die Produktion ins eigene Land zurückzuholen. Die Realität der Automobilindustrie ist, dass solche Investitionen und der Aufbau von Lieferketten viel längere Zeiträume erfordern als zwei bis vier Jahre. Wenn sich die Regeln alle zwei, drei oder vier Jahre ändern, hemmt das Investitionen und Wachstum.

Das ist nicht gesund für die Industrie. Diese Investitionen sind Entscheidungen für zehn, zwanzig oder dreißig Jahre. Wir haben den Transit gerade erst auf den Markt gebracht und hatten noch nicht einmal Gelegenheit, die Investition zu nutzen. Eine Verlagerung würde zusätzliche Kosten verursachen und wahrscheinlich Kapazitäten vernichten.

Die Politik sollte künftige Investitionen fördern und das künftige Verhalten von Unternehmen beeinflussen. Sie sollte aber nicht rückwirkend Investitionen bestrafen, die bereits getätigt wurden.