Autofahrer flüchtet nach Unfall auf der A93 bei Regensburg

Ein 23-jähriger Autofahrer verursachte einen Unfall auf der Autobahn 93 bei Regensburg, nachdem er einen Lastwagen touchierte und dann zu Fuß von der Unfallstelle floh. Bei der Überprüfung seiner Angaben stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Autobahn 93 bei Regensburg ein schwerer Unfall , bei dem ein 23-jähriger Autofahrer einen Lastwagen touchierte und anschließend zu Fuß von der Unfall stelle floh. Laut Polizeiangaben war der junge Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in einem Tunnel in Fahrtrichtung Hof unterwegs. In einem Versuch, einem vor ihm fahrenden Lastwagen auszuweichen, streifte er dessen Heck.

Die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor er daraufhin und prallte mehrmals gegen die Tunnelwand und den Lastwagen. Nach dem Unfall entfernte sich der 23-Jährige sofort zu Fuß von der Unfallstelle. Im Laufe des Tages meldete er sich dann selbstständig bei der Polizei. Bei der Überprüfung seiner Angaben stellte sich heraus, dass der 23-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. An der Unfallstelle entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von 35.000 Euro. Der Tunnel war aufgrund des Unfalls für mehr als eine Stunde gesperrt.





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

UNFALL AUTOFAHRER FLÜCHTEN A93 REGENSBURG

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Flüchtender Fahrer nach Unfall auf der A93 bei RegensburgNach einem Unfall auf der A93 bei Regensburg musste die Einhausung Regensburg-Prüfening für 75 Minuten voll gesperrt werden. Der Unfallverursacher, ein 23-jähriger Mini-Fahrer, flüchtete nach dem Zusammenstoß mit einem LKW zu Fuß. Später stellte er sich der Polizei und gab zu, am Steuer gesessen zu haben. Der Grund für die Flucht war vermutlich, dass er aktuell keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Weiterlesen »

Verkehrsstau auf der A93 nach Unfall mit AnhängerNach einem Unfall mit einem Anhänger-Gespann auf der A93 in Fahrtrichtung Norden kam es am späten Mittwochnachmittag zu einem Stau und Behinderungen. Ein 56-Jähriger kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn ins Schleudern. Der Anhänger kippte um und das geladene Auto fiel auf die Straße. Der Verkehr konnte nach der Vollsperrung wieder freigegeben werden, es kam jedoch zu mehreren Pannenfahrzeugen im Rückstau.

Weiterlesen »

Schwerer Unfall in Weil bei Landsberg am Lech: Autofahrer kracht gegen einen BaumBei Weil ist ein Autofahrer gegen einen Baum gekracht. Wegen seiner schweren Verletzungen musste der Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Weiterlesen »

Schwerer Unfall auf der A3 bei Regensburg: 47-Jähriger aus Auto geschleudertEine gute Nachricht: Die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen Menschen verletzt werden oder sterben geht zurück.

Weiterlesen »

Autofahrerin nach Unfall auf der CHA 15 in der Region Regensburg gerettetEine 58-jährige Autofahrerin aus Falkenstein musste nach einem Unfall auf der Kreisstraße CHA 15 in der Region Regensburg durch die Feuerwehr aus ihrem Wagen gerettet werden. Die Fahrerin verlor auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren BMW und schleuderte ins angrenzende Gras.

Weiterlesen »

Tödlicher Unfall auf der B16 bei RegensburgEin Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 16 zwischen Gonnersdorf und Wenzenbach im Landkreis Regensburg hat am Dienstagnachmittag einen Todesfall gefordert. Die 73-jährige Fahrerin eines BMWs verstarb am Unfallort, die andere beteiligte Fahrerin wurde schwer verletzt.

Weiterlesen »