Ein Toyota-Fahrer ist auf der A93 bei Marktredwitz ungebremst in eine Absicherung der Autobahnmeisterei gefahren und wurde schwer verletzt. Der Unfall löste einen Stau bis in die Oberpfalz aus.

An der Unfallstelle waren neben der Polizei die Feuerwehr Marktredwitz, der Rettungsdienst sowie ein Trupp der Autobahnmeisterei Windischeschenbach . - Ein Toyota-Fahrer ist auf der A93 bei Marktredwitz ungebremst in eine Absicherung der Autobahnmeisterei gefahren und wurde schwer verletzt.

Der Unfall löste einen Stau bis in die Oberpfalz aus. Ein Autofahrer hat am Mittwoch, 24. November, auf der A93 bei Marktredwitz im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel einen mehrere Kilometer langen Stau verursacht. Der Mann übersah kurz nach 14 Uhr eine Verkehrssicherung der Autobahnmeisterei und wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

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Der 34-Jährige war mit seinem Toyota in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Dabei fuhr er frontal gegen einen sogenannten Warnleitanhänger, der aufgestellt worden war, um die rechte Fahrspur zu sperren. Die Sperrung war zuvor mehrfach angekündigt worden. Warum der Mann ungebremst auf den Anhänger fuhr, ist bislang nicht bekannt.

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Nach dem Crash konnte der 34-Jährige sein Auto selbst verlassen, obschon es im Frontbereich massiv beschädigt war. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in das nahegelegene Krankenhaus in Marktredwitz. Die Beamten der Autobahnpolizei Hof beziffern den Schaden am Toyota aufgrund des Zeitwerts auf rund 5000 Euro. Erheblich beschädigt wurden auch die Einrichtungen der Autobahnmeisterei.

Bei dem eingesetzten Warnleitanhänger und dem davor stehenden Lkw dürfte sich der Schaden auf mindestens 45.000 Euro belaufen. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Norden zeitweise komplett gesperrt werden. Das führte zu einem Stau von einem Kilometer Länge bis in die Oberpfalz. Im Einsatz waren neben einer Polizeistreife die Feuerwehr Marktredwitz, der Rettungsdienst sowie ein Trupp der Autobahnmeisterei Windischeschenbach.