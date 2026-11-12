Autofahrer rast in Menschengruppe in Ronnenberg: Drei Verletzte

Ein Auto raste am 23. Oktober in Ronnenberg in eine Gruppe. Drei Männer wurden verletzt. Die Polizei ermittelt nach einem vorangehenden Streit. Hintergrund der Tat bleibt unklar.

Am Mittwochabend, dem 23. Oktober, ereignete sich in Ronnenberg bei Hannover ein schwerwiegender Vorfall, der die Sicherheit mehrerer Personen gefährdete. Ein Autofahrer legte mit hoher Geschwindigkeit eine Strecke zurück und prallte dabei bewusstlos gegen eine Gruppe von Männern. Die Polizei bestätigte, dass bei diesem Zusammenstoß drei Männer von dem Fahrzeug erfasst und verletzt wurden.

Details zum Vorfall in Ronnenberg

Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr am Abend. Die zuständigen Beamten der Polizei in der Region Hannover nahmen die Meldungen entgegen und leiteten sofort Maßnahmen zur Sicherung des Tatorts ein. Ein Mann erlitt dabei schwere Verletzungen, die eine sofortige Transport ins Krankenhaus erforderten. Die anderen beiden Verletzten wurden ebenfalls versorgt, wobei der genaue Zustand der beiden weniger schwer Betroffenen nicht im Detail spezifiziert wurde. Der Tathergang selbst geschah unter unerklärten, aber als strafrechtlich relevant eingestuften Umständen.

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Tathergang und Flucht des Fahrers

Der mutmaßliche Täter beging die Tat mit seinem eigenen Pkw. Nach Angaben der Polizei konnte der Fahrer das Unfallgeschehen zunächst ohne Festnahme verlassen. Sein Fahrzeug und die Identität der Person sind derzeit noch nicht eindeutig zugeordnet. Die Beamten suchten nach der Tat umgehend nach dem Fluchtfahrzeug, um den Tathergang rekonstruieren zu können. Der Tatverdächtige blieb zunächst unerkannt, da er den Ort des Geschehens rasch verließ, bevor die Polizei eingreifen konnte. Die Ermittlungen konzentrieren sich daher primär auf die Fahndung nach dem Fahrzeugtyp und dem Lenker.

Motiv und vorausgehender Streit

Der Polizei liegt der Hinweis vor, dass der Attacke ein Streit vorausging. Es ist jedoch noch unklar, worum es in dieser Auseinandersetzung ging. Die Beamten teilten in der Nacht mit, dass die Ermittlungen zum Hintergrund und zum Tatmotiv weiterhin andauern. Es gibt aktuell keine Hinweise auf eine terroristische Motivation oder einen fremdenfeindlichen Hintergrund, der den Vorfall erklären könnte. Die Behörden gehen von einem persönlichen Konflikt aus, der sich eskalierte. Die genauen Umstände des Streits sind jedoch bisher nicht öffentlich zugänglich.

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Kein Zusammenhang zu Vorfällen in Neustadt

Obwohl die Orte Ronnenberg und Neustadt am Rübenberge relativ nah beieinander liegen, sieht die Polizei aktuell keine Verbindung zu einem anderen Vorfall. Bereits Ende Oktober ereignete sich in Neustadt am Rübenberge eine ähnliche Attacke, bei der ein BMW in eine Menschenmenge raste. Damals wurden fünf Menschen verletzt, wobei der Fahrer, der aus dem Libanon stammt, die Tat mit Absicht beging. Die aktuellen Ermittler in Ronnenberg schließen eine Verbindung zu diesem früheren Fall vorerst aus.

Weitere Schritte und Fahndung

Die Polizei setzt ihre Arbeit intensiv fort, um den mutmaßlichen Täter und das Fahrzeug zu identifizieren. Bürger, die möglicherweise Videoaufnahmen oder Informationen haben, werden gebeten, sich an die zuständigen Stellen zu wenden. Die Behörden betonen, dass die Aufklärung des Falls höchste Priorität hat. Bis zur Identifizierung des Fahrers bleiben alle Informationen zur Person und zum genauen Streitgrund geheim. Die betroffenen Opfer erhalten medizinische und psychologische Unterstützung. Die weiteren Schritte der Justiz hängen von den Ergebnissen der Fahndung ab.