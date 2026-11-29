Der Ministerpräsident von Niedersachsen kritisiert die VW-Spitze in einem Interview mit scharfen Worten. Man müsse nun zu „einer vernünftigen Form des Miteinanders“ zurück.

geht Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies die Führung des Autokonzerns mit scharfen Worten an.

„Alle Tarifverträge zu kündigen und das auf den Tisch zu knallen, ist keine Art des Umgangs“,„Wir müssen in zukunftsfähige Produktionsmodelle investieren, statt ausschließlich Einschnitte bei den Beschäftigten zu verlangen“, sagte Lies. Ausdrücklich verlangte er, das vor kurzem gestoppte Projekt „Gamechanger“ zur Modernisierung der Produktion am Stammsitz Wolfsburg zu reaktivieren. Die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo hatte den Stopp einen „eklatanten Bruch“ der Tarifeinigung von 2024 genannt.

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Das Projekt sah vor, dass die Produktion umgebaut wird, um unter anderem für den vollelektrischen Golf bereitzustehen. wesentlich effizienter und damit günstiger produzieren und deshalb darf es nicht sterben. Es muss kommen“, sagte Lies.