Der französische Konzern plant für mehrere Werke Unterbrechungen in der Fertigung. Dafür macht Stellantis ausdrücklich den hohen Druck durch Wettbewerber aus China verantwortlich.

plant weitere Produktionsstopps in Europa. Der Hersteller kämpft nach eigenen Angaben mit wachsender Konkurrenz, hohen Kosten und schwacher Nachfrage nach einigen Modellen. Das Werk im französischen Mülhausen im Elsass , in dem unter anderem der Kompaktwagen Peugeot 308 vom Band läuft, legt der Hersteller im Dezember für mehrere einzelne Tage und zwischen dem 23.

Dezember und dem 11. Januar durchgehend still. Das sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag. Die Fabrik in Rennes, in der der Citroën C5 Aircross entsteht, pausiert nach Unternehmensangaben ab dem Abend des 18.

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Dezember bis zum 5. Januar. Eine Verlängerung sei möglich. Vorstandschef Antonio Filosa steht zunehmend unter Druck zu zeigen, dass sich Stellantis' Bemühungen auszahlen, neue Modelle auf den Markt zu bringen und Qualitätsprobleme zu beheben.