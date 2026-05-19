Autoimmunerkrankungen sind Krankheiten, bei denen das Immunsystem falsch reagiert. Es stuft eigenes Gewebe als Bedrohung ein und produziert Autoantikörper. Autoimmunerkrankungen sind chronisch und treten durch Gelenkschmerzen, Verdauungsprobleme, Bauchschmerzen, Durchfall, Fieber und Muskelschmerzen vor. Trotzdem gibt es viele weitere Symptome wie Müdigkeit, Erschöpfung und Leistungsschwäche. Die Behandlung ist meist langfristig und individuell anpassbar.

Ein bisschen müde, ein Ziehen im Bauch, Trockene Augen. Werde Fahrzeuge selbst angreifen und seinen eigenen Körper angreifen kann keine Virus, kein Bakterium sind. Es ist dein eigenes Immunsystem.

Normalerweise schützt es uns vor Eindringlingen und erkennt hier, was fremd ist, und lässt körpereigene Zellen in Ruhe. Aber bei einer Autoimmunerkrankung funktioniert diese Unterscheidung nicht mehr. Der Körper stuft eigenes Gewebe als Bedrohung ein, produziert Autoantikörper und greift die gesunden Zellen an





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