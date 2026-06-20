Autokorsos während der Fußball-WM: Was ist erlaubt und was nicht?

Während der Fußball-WM in Kanada, USA und Mexiko sind deutsche Fans häufig nachts Fußball gucken. Doch auch im Freudentaumel gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO) und die kennt klare Grenzen. Hier erfahren Sie, was erlaubt und was nicht ist, wenn es um Autokorsos geht.

WM in Kanada, USA und Mexiko - für deutsche Fans heißt das häufig nachts Fußball gucken. Jubel bis spät und Autokorso s wie beim Sommermärchen 2006?

Wenn ja, dann Vorsicht: Auch im Freudentaumel gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO) und die kennt beim Feiern klare Grenzen, gerade nachts. Streng genommen sind Autokorsos sogar verboten. Unnötiges Hin- und Herfahren und Lärm sind laut Gesetz nicht erlaubt. In der Praxis zeigen Polizei und Ordnungsamt zwar oft Nachsicht - doch wer es übertreibt, zahlt.

Kein Herauslehnen: Aus dem Fenster oder Schiebedach hängen kann bei Unfällen teuer werden - und die Versicherung kann Ärger machen. Alkohol: 0,5 Promille sind maximal erlaubt - aber schon ab 0,3 bei Auffälligkeiten drohen Strafen. Wer unter 21 ist: 0,0! Flaggen & Deko: Sie dürfen die Sicht nicht einschränken, alles muss fest montiert sein.

Eine Flagge aus dem Schiebedach schwenken? Verboten, aber duldet die Polizei gelegentlich bei Schritttempo. Warnblinker an: Nur bei Gefahr oder Panne zulässig. Zu dicht auffahren: Gerade im Korso steigt das Unfallrisiko.

Hier ein Überblick über das mögliche Bußgeld bei Verstößen, es sind Anhaltspunkte. Wichtig: Wenn mehrere Verstöße zusammenkommen, gibt's ein höheres Bußgeld! Mit Gefährdung: 150 Euro + 2 Punkte + Fahrverbot. Gurt nicht angelegt: 30 Euro.

Warnblinker missbraucht: 5 Euro. Fehlverhalten im Überschwang kann auch nach dem Autokorso üble Folgen haben: Kommt es zum Unfall, zahlt die Haftpflicht zwar den Schaden des Gegners. Wer aber selbst Regeln missachtet - etwa ohne Gurt oder unter Alkohol - riskiert eine Mitschuld. Die Folge: Der Fahrer bzw. der Versicherungsnehmer muss sich an den Kosten beteiligen, oder die Kasko zahlt weniger.

Feiern ja - aber mit Verstand. Wer die Regeln kennt, vermeidet Ärger und bleibt auch beim Jubel-Korso auf der sicheren Seite





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Autokorso Fußball-WM Straßenverkehrsordnung Stvo Verkehrssicherheit Bußgeld

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ethereum News: Wale kaufen ETH für 57 Millionen Dollar, während der Markt in Angst versinktAnzeige / WerbungWal-Wallets, die mit Tom Lee und Arthur Hayes in Verbindung stehen, haben innerhalb von zwei Tagen über 32.000 ETH im Wert von 57 Millionen Dollar gekauft, während der Fear and Greed Index

Read more »

Bitcoin Kurs fällt auf 65.000 Dollar während Langzeithalter 125.000 BTC in einer Woche kaufenAnzeige / WerbungDer Bitcoin Kurs ist innerhalb von 24 Stunden um fast zwei Prozent gefallen und notiert am 18. Juni 2026 bei rund 64.000 Dollar. Langzeithalter haben im Juni bereits 125.000 BTC aufgekauft

Read more »

Wale verkaufen 60 Millionen Token, während ETF-Zuflüsse Rekorde brechenAnzeige / WerbungDie XRP Prognose steht vor einem Paradox, das Anleger aufhorchen lässt. Whale-Wallets erreichten einen Rekordstand von 332.230, doch aktive Großinvestoren verkauften in der vergangenen

Read more »

Laut Giuliano machte Ariels Freund während TV-Show SchlussGiuliano Lorenzo Hediger und Ariel zoffen sich mal wieder im Netz. Ein Nebensatz des Realitystars lässt Fans dabei aufhorchen.

Read more »