Autonome Autos mit elektronischem Ohr: Wissenschaftler in Oldenburg bringen das Hören bei.

Wissenschaftler in Oldenburg haben ein Konzept entwickelt, um autonome Autos mit elektronischem Ohr zu versehen. Das elektronische Ohr besteht aus drei Mikrofonen und soll die Reaktion auf akustische Alarmsignale verbessern. Das System wurde bereits in VW-Bussen getestet und soll in naher Zukunft in Serienautos eingebaut werden.

Bald sollen Autos ganz allein fahren, der Mensch sitzt als Passagier drin. Das klappt schon gut mit Mercedes S-Klasse und BMW 7er auf deutschen Autobahnen und mit Tesla beim "Full Self Driving" (überwacht) in den Niederlanden.

Doch Sirenen von Feuerwehr oder Polizei sind für Autos im Roboter-Modus noch ein Problem: Zur Orientierung nutzen sie Laser, Radar und Kameras. Die sind taub, können optische Signale verarbeiten – akustische Reize aber nicht. Daher bringen Wissenschaftler in Oldenburg Autos nun das Hören bei. Deren elektronisches Ohr besteht aus drei Mikrofonen.

Bei den aktuellen Tests am Fraunhofer-Institut für digitale Medientechnologie (IDMT) ist ein derart ausgestatteter VW-Bus unterwegs, ihm folgt ein Auto mit Sirene auf dem Dach. Die wichtigste Aufgabe des Testwagens: die Reaktion auf akustischen Alarm. Zum Trainingsprogramm gehört auch das Wahrnehmen von Fahrradklingeln und Autohupen. Auf Testreisen in unterschiedlichen Klimazonen – von Portugal bis zum Polarkreis – prüften die Forscher im vergangenen Jahr die Widerstandsfähigkeit gegen Verschmutzung, Hitze und Kälte.

"Unser Team hat Lösungen entwickelt, die sowohl wind- als auch wetterfest sind und unter extremen Temperaturen funktionieren", sagt Moritz Brandes, Projektleiter von "The Hearing Car" (das hörende Auto) beim IDMT





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