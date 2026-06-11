Autonome VW Multivan durch Berlin: TÜV-Prüfung und Weg zum vollautomatisierten Fahren

In China und den USA sind selbstfahrende Autos in großen Städten nicht mehr wegzudenken. Auch hierzulande geht es voran. BILD ist an Bord, als Edgar das erste Mal durch Berlin fährt, um seinen Führerschein zu machen. Edgar ist kein Mensch. Sondern: ein hochgerüsteter VW Multivan mit intelligenter Technik. Mithilfe vonfindet der Wagen selbst seinen Weg durch den stressigen Innenstadtverkehr. Prüfer des TÜVs überwachen, ob sich das autonome Auto an alle Verkehrsregeln hält. Das autonome Fahrzeug wurde von der Technischen Universität München am Standort Garching entwickelt. Seine Außenwelt nimmt das Fahrzeug durch Kameras, Radar- und Lidar-Sensoren wahr. Unter Lidar versteht man lasergestützte Entfernungsmessung. Am Steuer ist ein Sicherheitsfahrer vorgeschrieben – jederzeit bereit, einzugreifen. Frank Schneider vom-Verband erklärt, worauf es bei der Fahrt ankommt: „Wir betreten hier echtes Neuland. Deutschland hat als erstes Land der Welt die Basis für die Regulierung von Level-4-Fahrzeugen geschaffen.“

In China und den USA sind selbstfahrende Autos in großen Städten nicht mehr wegzudenken. Auch hierzulande geht es voran. BILD ist an Bord, als Edgar das erste Mal durch Berlin fährt, um seinen Führerschein zu machen.

Edgar ist kein Mensch. Sondern: ein hochgerüsteter VW Multivan mit intelligenter Technik. Mithilfe vonfindet der Wagen selbst seinen Weg durch den stressigen Innenstadtverkehr. Prüfer des TÜVs überwachen, ob sich das autonome Auto an alle Verkehrsregeln hält.

Das autonome Fahrzeug wurde von der Technischen Universität München am Standort Garching entwickelt. Seine Außenwelt nimmt das Fahrzeug durch Kameras, Radar- und Lidar-Sensoren wahr. Unter Lidar versteht man lasergestützte Entfernungsmessung. Am Steuer ist ein Sicherheitsfahrer vorgeschrieben – jederzeit bereit, einzugreifen.

Frank Schneider vom-Verband erklärt, worauf es bei der Fahrt ankommt: „Wir betreten hier echtes Neuland. Deutschland hat als erstes Land der Welt die Basis für die Regulierung von Level-4-Fahrzeugen geschaffen.





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