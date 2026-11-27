Nach einem Unfall am Freitagabend muss eine Spezialfirma zwei ineinander verkeilte Autos trennen.

Zwei Autos sind nach einem Unfall in Hamburg-Langenhorn so stark ineinander verkeilt, dass sie von einer Spezialfirma getrennt werden müssen. Unfall im Hamburger Norden: Auf der Tangstedter Landstraße ist ein Autofahrer am Freitag gegen 17 Uhr auf Höhe der Straße Immenhöven in geparkte Wagen gekracht.

Dabei traf er auch eine Straßenlaterne. Wie das Lagezentrum der Polizei auf MOPO-Anfrage mitteilte, wurden zwei der geparkten Autos so stark ineinandergeschoben, dass sie von einer Spezialfirma getrennt werden mussten. Am Ende flog ein Zahn: Streit in Hamburger Kiosk eskaliert Die Polizei überprüft nach eigenen Angaben auch, ob der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ob sich der Verdacht bestätigt und ob Menschen bei dem Unfall verletzt wurden, war zunächst unklar.

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