Nach dem Unfall stand der Zugverkehr in Bremen still, auch Busse waren betroffen. Dann kam die entscheidende Prüfung.

Ein Autotransporter stößt in Bremen gegen eine Bahnbrücke. Züge können zeitweise nicht fahren, auch Busse sind betroffen. Ein Statiker muss anrücken. Ein Autotransporter hat in Bremen eine Eisenbahnbrücke gerammt und damit für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Die Deutsche Bahn musste den Zugverkehr über die Brücke vorübergehend einstellen. Auch auf den umliegenden Straßen ging zeitweise nur wenig. Rund eine Stunde lang konnten keine Züge über die betroffene Brücke fahren, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Es kam zu Verspätungen.

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Nach dem Zusammenstoß musste zunächst geprüft werden, ob die Eisenbahnbrücke noch sicher befahrbar ist. Ein Statiker untersuchte das Bauwerk und gab schließlich Entwarnung. Nicht nur Bahnreisende mussten sich gedulden. Auch im Straßenverkehr hatte der Unfall Folgen.

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Linienbusse durften die Straße unter der Brücke zunächst nicht passieren, wie ein Polizeisprecher erklärte. Der übrige Verkehr wurde einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dadurch kam es auch auf den umliegenden Straßen zu stärkeren Behinderungen. Immerhin: Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

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