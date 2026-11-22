Schwerer Crash in Raubling: Fahrerin flieht von Unfallort und lässt drei Kinder im Wrack zurück. Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am vergangenen Samstagabend, dem 15. Juni 2024, in der bayerischen Gemeinde Raubling im Landkreis Rosenheim. Eine Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und raste dabei über den Gehweg, durchbrach einen massiven Metallzaun und prallte gegen einen dahinterstehenden Container. Der Unfallhergang endete damit, dass der VW-Crossover mit der Frontseite teilweise in der Luft hängen blieb und schwer beschädigt wurde.

Fahrerin flieht von Unfallort und hinterlässt Kinder

Die etwa Mitte 30-jährige VW-Fahrerin, die den Wagen gegen 21:30 Uhr in Raubling-Reischenhart bei einer Abfahrt verunfallte, flüchtete unmittelbar nach dem Aufprall vom Tatort. Sie ließ dabei drei Kinder sowie einen Erwachsenen im Wrack zurück. Unter den hinterlassenen Kindern befanden sich zwei eigene Töchter im Alter von etwa zehn Jahren sowie das Kind einer Bekannten. Auch der Beifahrer verblieb im beschädigten Fahrzeug, wurde aber später festgenommen.

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Promillewert liegt deutlich über der Legalgrenze

Die Bayerische Polizei bestätigte nach der Festnahme der flüchtigen Fahrerin, dass sie zum Zeitpunkt der Tat unter alkoholisiertem Zustand stand. Bei der darauffolgenden Atemalkoholprobe an der Wache ergab sich ein Wert, der laut ersten Erkenntnissen deutlich über 1,6 Promille lag. Dieser alkoholische Rauschzustand wird als Hauptursache für den Kontrollverlust und den subsequenten Fluchtversuch gewertet. Die genaue Höhe des Promillewerts steht noch nicht final fest, überschreitet jedoch klar die Strafbarkeitsgrenze.

Beifahrer und Kinder bleiben unverletzt

Zum Glück erlitten weder die drei minderjährigen Insassen noch der erwachsene Beifahrer bei dem heftigen Aufprall Verletzungen. Die Kinder wurden sofort aus dem Wrack befreit und versorgt. Der Beifahrer, der ebenfalls betrunken war, wurde von den eintreffenden Beamten ebenfalls festgehalten und in Gewahrsam genommen. Die unverletzte Befindlichkeit der Insassen wurde als glücklicher Umstand innerhalb der katastrophalen Umstände des Unfalls beschrieben.

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Polizeipräsenz vor Ort sichert Beweislage

Die Einsatzkräfte der Polizei Raubling sicherten den Unfallort umgehend ab, nachdem die Flucht der Fahrerin bemerkt wurde. Sie suchten nach der Unfalldriverin und fanden sie schließlich in der Nähe des Tatorts auf, wo sie von den Beamten vorgehalten wurde. Die Festnahme erfolgte direkt vor Ort, nachdem die Fahrerin die Abnahme einer Blutprobe zur forensischen Alkoholanalyse akzeptierte und mit auf die Wache genommen wurde. Die Beweissicherung umfasst nun auch die Aufzeichnung der Kollisionsstelle und des beschädigten Zaubereichs.

Weitere Ermittlungen und Rechtsfolgen

Die Polizei Rosenheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und prüft weitere Details sowie genaue Altersangaben der betroffenen Personen. Die Flucht von der Unfallstelle und das Zurücklassen von Kindern in Gefahr stellen eine massive rechtliche Zuspitzung des Falls dar. Sollten die forensischen Werte den Alkoholgehalt bestätigen, drohen der Fahrerin strenge strafrechtliche Konsequenzen. Die genauen rechtlichen Schritte und eventuelle Anklagen werden von den Staatsanwaltschaften in den kommenden Tagen geklärt.