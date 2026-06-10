Autozulieferer Paul Köster meldet Insolvenz an: 320 Mitarbeiter betroffen

Die Paul Köster GmbH aus Medebach hat Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Grund sind drastische Auftragsrückgänge aus der Automobilindustrie. Die 320 Mitarbeiter erhalten vorerst Insolvenzgeld, der Betrieb läuft weiter. Das Familienunternehmen blickt auf eine 120-jährige Geschichte zurück.

Die Krise in der Automobilindustrie hat ein weiteres Opfer gefordert: Die Paul Köster GmbH, ein traditionsreicher Maschinenbauer und Automobilzulieferer aus Medebach im Sauerland, hat Insolvenz angemeldet.

Rund 320 Mitarbeiter bangen um ihre Arbeitsplätze. Das Unternehmen, das auf eine fast 120-jährige Geschichte zurückblickt, stellte am 15. März 2024 einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Arnsberg. Geschäftsführer Christopher Köster erklärte: Wir nutzen die Eigenverwaltung früh und bewusst, um unser Familienunternehmen für die Zukunft bestmöglich in einem sich stark ändernden Markt aufzustellen.

Das Gericht bestellte Rechtsanwalt Marco Kuhlmann zum Sachwalter, der den Sanierungsprozess begleiten soll. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1907 zurück, als es als Hufschmiede gegründet wurde. Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich die Firma zu einem Spezialisten für Sondermaschinen, die in der Motoren- und Getriebeproduktion unverzichtbar sind. Ohne diese Maschinen ließen sich viele Komponenten nicht in Serie fertigen.

Die Auftragslage hatte sich jedoch in den letzten Monaten drastisch verschlechtert. In einer Pressemitteilung heißt es: Ein erheblicher und plötzlicher Auftragsrückgang, vor allem aus der Automobilindustrie, hat die Insolvenz ausgelöst. Der Wandel hin zur Elektromobilität und die schwache Konjunktur setzen die gesamte Branche unter Druck. Zuvor hatten bereits mehrere andere Zulieferer Insolvenz anmelden müssen, was die Krise weiter verstärkte.

Trotz der Insolvenz läuft der Geschäftsbetrieb vorerst uneingeschränkt weiter. Kundenaufträge, Lieferbeziehungen und Serviceleistungen werden fortgeführt. Die Löhne der 320 Beschäftigten sind für drei Monate durch das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert. Ein Sprecher betonte: Im Mittelpunkt steht die Sicherung des Standortes Medebach und möglichst vieler Arbeitsplätze.

Ziel ist es, das Unternehmen durch die Eigenverwaltung zu sanieren und langfristig wettbewerbsfähig aufzustellen. Die Belegschaft hofft auf eine positive Zukunft, doch die Unsicherheit bleibt groß. Die Automobilkrise zeigt erneut, wie stark die Zuliefererindustrie unter den strukturellen Veränderungen leidet





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