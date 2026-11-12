Avatar: Fire and Ash Collectors Edition mit 9 Stunden Bonusmaterial

Die Collector's Edition von Avatar: Fire and Ash kommt am 8. Dezember auf den Markt. Sie enthält vier Discs, neun Stunden exklusive Inhalte und gelöschte Szenen von James Cameron.

Die neue Collector's Edition von Avatar: Fire and Ash wird am 8. Dezember 2025 als physische Veröffentlichung veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt durch Walt Disney Studios Home Entertainment und Twentieth Century Studios Home Entertainment. Diese Ausgabe richtet sich speziell an Fans der Franchise-Reihe und bietet umfangreiches Bonusmaterial.

Umfang der Collector's Edition und Bonusinhalte

Die Sonderausgabe des Film-Hits umfasst insgesamt vier Discs. Auf diesen sind bis zu neun Stunden Bonusmaterial enthalten. Die normale Filmlaufzeit beträgt bereits über drei Stunden, was die Intensität des Werkes unterstreicht. James Cameron hat bei der Produktion keine Kompromisse gemacht.

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Zu den exklusiven Inhalten gehören mehr als sechs Stunden unveröffentlichte Materialien. Dazu zählen zwölf gelöschte und erweiterte Szenen. Fans erhalten zudem Einblicke in die Dreharbeiten und detaillierte Hintergrundinformationen zur Entstehung des Films. Diese Extras bieten einen tieferen Einblick in das visuelle Konzept.

Entwicklungsgeschichte und besetzungsbezogene Details

Interessante Fakten zur Produktionsgeschichte werden in den Extras beleuchtet. Matt Damon war ursprünglich für die Hauptrolle in der ersten Avatar-Produktion vorgesehen. Er lehnte das Angebot jedoch ab, was die finale Besetzung beeinflusste. Diese Geschichte ist Teil der umfangreichen Hintergrundinformationen.

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Für Miley Cyrus gibt es einen besonderen Grund zur Freude in dieser Ausgabe. Die Sängerin steuerte den Abspannsong Dream as One zum Film bei. Die Collector's Edition enthält ein exklusives Gespräch mit ihr. Dies bietet einen persönlichen Einblick in ihre Motivation für das Projekt.

Gelöschte Szenen und Charakterdarstellungen

Die neuen Inhalte zeigen Szenen, die nicht in der Kinofassung enthalten waren. Eine gelöschte Sequenz zeigt Jake Sully und Spider. Sie werden in der Bridgehead-Einrichtung der RDA gefangen gehalten. Diese Szenen geben Aufschluss über die Dynamik zwischen den Charakteren.

Weitere exklusive Materialien beinhalten Lo'aks Jagd auf Payakan. Zudem ist die Flucht der Familie Sully vor den Aschemenschen zu sehen. Eine alternative Version des Todes von General Ardmore wird ebenfalls präsentiert. Diese Szenen erweitern das Verständnis der Handlung erheblich.

Verfügbarkeit in Deutschland und zusätzliche Extras

Bisher ist unklar, ob die Collector's Edition in Deutschland käuflich erworben werden kann. Die Verfügbarkeit steht noch nicht endgültig fest. Bei einer Einführung in den deutschen Markt wären zusätzliche Extras enthalten.

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Falls die physische Ausgabe hierzulande erhältlich ist, wird das Drehbuch mitgeliefert. Produktionszeichnungen sind ebenfalls Teil des Lieferumfangs. Die Fans können auf eine Überraschung hoffen. Eine Hommage an den verstorbenen Avatar-Produzenten Jon Landau ist ebenfalls integriert. Die Diskussionen mit den Filmemachern runden das Paket ab.