Avatar-Sprecher Greg Baldwin kritisiert Paramount scharf

Greg Baldwin, Synchronsprecher von Onkel Iroh, rechnet mit Paramount ab. Er wirft dem Studio vor, das Avatar-Franchise nicht zu verstehen und zu schätzen. Seine Kritik stößt bei Fans auf Resonanz.

Die Originalserie Avatar - Der Herr der Elemente gilt als eine der besten animierten Fernsehserien aller Zeiten. Mit drei Staffeln und 61 Episoden erzählt sie die Geschichte des jungen Luftbändigers Aang und seiner Freunde, die die Welt vor dem Feuer Nation befreien.

Seit dem Ende der Serie ist das Franchise kontinuierlich gewachsen und umfasst Comics, zwei Videospiele und einen Live-Action-Film von Paramount, der 2024 veröffentlicht wurde. Trotz der anhaltenden Beliebtheit bei den Fans gibt es zunehmend Kritik an der Art und Weise, wie Paramount das Erbe der Serie behandelt. Im Mittelpunkt dieser Kritik steht Greg Baldwin, der Synchronsprecher von Onkel Iroh in der dritten Staffel.

Baldwin macht seinem Frust auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) Luft und wirft Paramount vor, das Franchise nicht zu verstehen und zu schätzen. Er bezeichnet die Studiobosse als seelenlose Bastarde, die eine Serie über Gnade, Erlösung und den Kampf gegen den Faschismus verachten. Sein Unmut richtet sich insbesondere gegen die Entscheidung, ein geplantes Rollenspiel-Video-Game auf Eis zu legen. Diese Entscheidung wird von vielen Fans als weiteres Zeichen für das mangelnde Engagement und die fehlende Wertschätzung seitens Paramount gesehen.

Baldwin behauptet, die Studiobosse hätten nichts mit kreativen Prozessen zu tun, was in der Branche für Diskussionen sorgt. Während einige seine direkte Sprache loben, halten andere seine Aussagen für überzogen. Unabhängig davon spiegelt seine Kritik jedoch eine weit verbreitete Sorge unter der Fangemeinde wider. Viele fürchten, dass Paramount das Vermächtnis der Serie nicht in den richtigen Händen hält und das Management nicht weiß, wie es mit dem Franchise umgehen soll.

Die Einstellung des Videospiels mag das Vermächtnis der Originalserie nicht direkt schmälern, doch es weckt Misstrauen gegenüber zukünftigen Projekten. Die Fans hoffen, dass Paramount endlich die Kernwerte der Serie erkennt und respektiert - Werte wie Freundschaft, Vergebung und den Widerstand gegen Unterdrückung. Der Konflikt zwischen kreativer Integrität und kommerziellen Interessen bleibt ein zentrales Thema in der Diskussion um das Avatar-Franchise





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