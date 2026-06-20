Avatar - The Last Airbender: Zweite Staffel startet am 25. Juni 2026

Die zweite Staffel von Avatar - The Last Airbender startet am 25. Juni 2026 bei Netflix. Die Handlung folgt der Einteilung des Originals in drei Bücher, Wasser, Erde und Feuer. Die Fans der Serie können sich auf viele bekannte Gesichter aus der ersten Staffel freuen.

Die Verfilmung von Avatar - The Last Airbender läuft momentan bei Netflix . Die zweite Staffel startet am 25. Juni 2026. Die Handlung folgt der Einteilung des Originals in drei Bücher, Wasser, Erde und Feuer.

Nachdem der nördliche Wasserstamm von der Feuernation gerettet wurde, finden Avatar Aang, Katara und Sokka wieder zusammen. Ihre Mission ist es, den Erdkönig zu überzeugen, sie im Kampf gegen die Feuernation zu unterstützen. Die Reise geht in die Heimatstadt des Erdkönigs, Ba Sing Se. Dort entdeckt Aang Toph, eine Meisterin der Erdbeherrschung.

Mit ihrer Hilfe möchte er seine Fähigkeiten erweitern und auch die Erdbeherrschung erlernen. Die Mauern von Ba Sing Se sind mächtig. Doch selbst sie können die Kämpfer der Feuernation nicht aufhalten, denn Prinz Zuko setzt seine Jagd nach Aang fort. Die Fans der Serie können sich auf viele bekannte Gesichter aus der ersten Staffel freuen.

Wie die beiden Produzenten Christine Boylan und Jabbar Raisani gegenüber verraten haben, freuen sich beide darauf, mit all den Schauspielenden von damals wieder zusammenarbeiten zu können. Gleichzeitig sind aber auch neue Darstellerinnen und Darsteller bei Staffel 2 mit dabei. Um wen es sich dabei handelt, das finden Sie hier. Daneben werden einige neue Charaktere zu sehen sein.

Auf der Geeked Week 2024 wurde bekannt gegeben, dass die Rolle der Toph von Miya Cech übernommen wird - eine Frage, die vielen Avatar-Fans sicherlich schon unter den Nägeln gebrannt hat. Weitere neue Gesichter in Staffel 2 und ihre Charaktere sind nachfolgend aufgelistet: Die erste Staffel von Avatar - Der Herr der Elemente erschien alle Folgen am gleichen Tag. Für Staffel 2 nennt man den 25. Juni 2026 um 9 Uhr als Veröffentlichungsdatum.

Voraussichtlich werden an diesem Tag also alle sieben Folgen der zweiten Staffel veröffentlicht. Jede Folge wird eine Stunde dauern. Das sind die englischen Folgentitel: Die Schöpfer der ursprünglichen Avatar-Serie waren zeitweise an der Produktion der ersten Staffel der Realverfilmung beteiligt. Auch wenn sie diese aufgrund von kreativen Differenzen verließen, hat sich diese doch größtenteils an die Chronologie des Originals gehalten - einige Änderungen gibt es allerdings schon.

Die Ereignisse wurden jedoch nicht angerührt, die Story folgt dem Auftauchen von Aang beim südlichen Wasserstamm bis hin zur Schlacht um den Wasserstamm des Nordens. Der Cartoon Avatar - Der Herr der Elemente ist bereits im Jahr 2006 das erste Mal im deutschen über die Bildschirme geflimmert. Seitdem erfreut sich die an den Stil eines Anime angelehnte Serie großer Beliebtheit. Das hat sich zugesetzt und der Sendung eine Realverfilmung spendiert, wie man sie sonst eher von japanischen Animes kennt.

Unter dem Titel ist sie seit dem 22. Februar 2024 auf der Streamingplattform zu sehen und dürfte wohl das Ziel verfolgen, an den großen Erfolg von Schon kurz nachdem Avatar - Der Herr der Elemente Anfang 2024 veröffentlicht wurde, folgte für eine zweite Staffel bereits eine offizielle Bestätigung. Die Originalvorlage liefert schließlich mehr als genug Stoff, daher freuen sich viele Fans bereits auf eine Fortsetzung. Mit der Bestätigung zu Nummer 2 kam vonsogar schon das Ja zu Saison 3.

In diesem Artikel erfahren Sie alle wichtigen Informationen bezüglich des Starts, der Handlung und Besetzung der 2. Staffel. Die gute Nachricht ist, dass Fans sich nicht mehr lange gedulden müssen. Die zweite Staffel von Avatar - The Last Airbender startet am 25. Juni 2026





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Avatar The Last Airbender Netflix Staffel 2 Startdatum Handlung Besetzung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die Bachelors 2026: Kandidatinnen in Staffel 16 – Das sind die Single-FrauenIn Staffel 16 von „Die Bachelors“ wird 2026 wieder nach der großen Liebe gesucht. Hier stellen wir Ihnen die 22 Kandidatinnen der neuen Staffel vor.

Read more »

Die Bachelors 2026: Kandidatinnen in Staffel 16 – Das sind die Single-FrauenIn Staffel 16 von „Die Bachelors“ wird 2026 wieder nach der großen Liebe gesucht. Hier stellen wir Ihnen die 22 Kandidatinnen der neuen Staffel vor.

Read more »

„Die Bachelors“ 2026: Sendetermine von Staffel 16 – Wann laufen die neuen Folgen?2026 läuft bereits die 16. Staffel von „Die Bachelors“ im TV. Hier erfahren Sie, was Sie rund um die Sendertermine der Serie wissen müssen.

Read more »

Der Netflix-Hit "Süße Magnolien" tut sich schwerDie Serie "Süße Magnolien" ist auf Netflix zu einer der beliebtesten Romance-Serien, die der Streamer zu bieten hat. Die fünfte Staffel der Erfolgs-Show ist gerade gestartet, aber die Aufrufzahlen sind im Vergleich zur dritten Staffel um 30 % zurückgegangen. Die Serie hat also anscheinend etwas zu kämpfen, wenn man sich die neuesten Berichte aus der Branche ansieht. Aber es gibt Hoffnung, dass die Serie weiterhin fortgesetzt wird, wenn die Fans ihren Support für die Serie weiterhin so laut in die Welt hinaustragen.

Read more »