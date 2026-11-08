Aveda Thickening Foam: 13-Euro Styling Schaum für mehr Haarvolumen

Entdecken Sie, wie der 13-Euro Haarschaum von Aveda mit richtiger Anwendung und Technik sofort mehr Fülle im Haar erzeugt und Frizz reduziert.

Wer sich eine voluminöse Föhnfrisur wie im Friseurladen wünscht, muss nicht zwingend teure Behandlungen in Anspruch nehmen. Ein Haarschaum aus dem Drogeriemarkt kann diesen Effekt bereits für weniger als 15 Euro erzielen. Das Stylingprodukt verleiht dem Haar sofort mehr Fülle, wenn es korrekt angewendet wird. Dieser Ansatz unterscheidet sich deutlich von herkömmlichen Haarsprays, die meist erst nach dem Stylen greifen.

Der Unterschied zu Haarspray und Shampoo

Um dem Haar mehr Volumen und Fülle zu schenken, gibt es viele Möglichkeiten. Viele von uns greifen zu Haarspray, kräftigenden Shampoos oder Kopfhautpflege. Doch ein Stylingprodukt ist in Sachen Volumen seit Jahren nahezu unschlagbar. Der Schaum wird ins feuchte Haar eingearbeitet und kann die Haare bereits beim Föhnen am Ansatz anheben. Dadurch entsteht mehr Fülle, die sich natürlich in die gesamte Frisur einfügt. Haarspray fixiert dagegen meist das bereits gestylte Haar.

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Anwendung und Inhaltsstoffe des Produkts

Der Thickening Styling Foam von Aveda lässt das Haar vom Ansatz bis in die Spitzen voller aussehen, reduziert Frizz und gibt flexiblen Halt. Das funktioniert vor allem durch Inhaltsstoffe, die sich um die einzelnen Haare legen, und durch die richtige Föhntechnik. Der Stoff bildet einen leichten, flexiblen Film um die Haare. Dadurch können die einzelnen Strähnen kräftiger wirken, was der Frisur mehr optische Fülle verleiht. Die Flasche sollte nicht geschüttelt werden. Verwenden Sie drei bis fünf Pumpstöße. Bei sehr feinem oder kurzem Haar ist es ratsam, zunächst weniger zu verwenden und bei Bedarf nachzulegen. Verteilen Sie den Schaum in den Händen und arbeiten Sie ihn vom Ansatz bis in die Spitzen ein. Achten Sie darauf, den Schaum gleichmäßig in die Haare zu geben, damit keine einzelnen Partien verkleben.

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Die richtige Föhntechnik für mehr Stand

Heben Sie die Ansätze mit einer Rundbürste an und richten Sie den Luftstrom auf die Haarwurzeln. Für besonders viel Stand können Sie den Ansatz zunächst gegen die spätere Scheitelrichtung föhnen. Wenn Sie Ihre Haare mit einer Rundbürste föhnen, halten Sie die angehobene Haarpartie zum Schluss für einige Sekunden auf der Bürste und fixieren Sie sie mit der Kaltluftstufe. Lassen Sie die Strähne anschließend kurz auskühlen, bevor Sie die Bürste herausziehen. Diese Technik sorgt für ein langanhaltendes Ergebnis, das auch ohne zusätzlichen Haltmittel natürlich wirkt.