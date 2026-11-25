Es dürfte kein Geheimnis sein, dass der kommende fünfte Avengers-Film extrem erfolgreich wird. Hier erfahrt ihr, wie sehr allein der neue Trailer durch die Decke gegangen ist.

Es dürfte kein Geheimnis sein, dass der kommende fünfte Avengers-Film extrem erfolgreich wird. Hier erfahrt ihr, wie sehr allein der neue Trailer durch die Decke gegangen ist.erschienen, der neue Eindrücke zu dem Marvel-Mega-Spektakel bietet.

Jetzt ist die Auswertung zu der Vorschau in Zahlen da und sie fällt beeindruckend aus.erzielt. Das ist der erfolgreichste Trailer-Launch von Disney aller Zeiten und generell der zweiterfolgreichste überhaupt. Nur der erste Trailer zuWie Deadline erklärt, ist dieser Rekord umso bemerkenswerter, da finale Trailer zu Filmen in der Regel weniger geschaut werden als die zuvor veröffentlichten.

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Da sich vorherige Vorschauvideos zu Doomsday mit inhaltlichen Details eher zurückgehalten und auf die vielen verschiedenen Superhelden-Charaktere fokussiert haben, ist das Interesse der Fans aber größer denn je. Schon jetzt ist deutlich, wie groß der Hype um Doomsday ist und dass die Marvel-Müdigkeit aus den letzten Jahren 2026 mit Spider-Man: Brand New Day und Avengers 5 wohl der Vergangenheit angehört. Während der vierte Spidey-Teil mitläuft der fünfte Avengers-Teil dann in den deutschen Kinos.

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Viele Filmfans werden sich den Blockbuster vermutlich als Double Feature mitWelten prallen aufeinander, und die Multiverse Saga schlägt in Marvel Studios’ Avengers: Doomsday ihr letztes Kapitel auf.und sehen sich schließlich einer existenziellen Bedrohung gegenüber, die alles Bisherige in den Schatten stellt. Dieser epische Film legt den Grundstein für die Zukunft des Marvel Cinematic Universe.

Zum riesigen Figurenensemble des MCU-Films gehören unter anderem Sam Wilson , Steve Rogers , Thor , Yelena Belova , Loki , die Fantastic Four und die X-Men.