Avengers: Doomsday - Das große Multiversum-Spektakel

Marvel kündigt "Avengers: Doomsday" an: Eine existenzielle Bedrohung durch Doctor Doom führt zu einem tödlichen Kollisionskurs dreier Universen. Galactus ist bestätigt.

Marvel bereitet sich auf den vorläufigen Abschluss eines sechsjährigen Franchise-Epos vor. Die bevorstehende Produktion " Avengers : Doomsday" deutet auf ein Spektakel hin, das in seiner Dimension alles Bisherige übertreffen könnte.

Neue Handlungsinformationen legen nahe, dass beliebte Heldinnen und Helden aus drei unterschiedlichen Universen auf einen tödlichen Kollisionskurs geraten und einer existenziellen Bedrohung gegenüberstehen, die alles übertrifft, womit sie jemals konfrontiert waren. Diese Beschreibung passt zu dem Gerücht einer sogenannten Inkursion, die das gesamte Marvel-Multiversum zu zerstören droht - ein Ereignis, das bereits aus "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" bekannt ist, bei dem zwei Universen auf Kollisionskurs gebracht wurden.

Fan-Theorien deuten darauf hin, dass Doctor Doom hinter dieser Bedrohung stecken könnte, um die Avengers und die X-Men gegeneinander auszuspielen, damit sie sich gegenseitig vernichten und seine eigene Welt verschont bleibt. Es wäre auch möglich, dass Doom den Kollaps des gesamten Multiversums herbeiführen möchte, um aus dem Nichts eine neue Welt zu erschaffen. Die Bestätigung einer der mächtigsten Marvel-Figuren, Galactus, für den Film heizt die Spekulationen zusätzlich an. Der Kinostart in Deutschland ist für den 16.

Dezember 2026 geplant. Ein erster Trailer wird mit Spannung erwartet und könnte das Mysterium schon vor der Veröffentlichung lüften. Das angekündigte Ausmaß des Spektakels verspricht einen vorläufigen Höhepunkt der Marvel-Saga, der durch die Zusammenführung mehrerer Universen und ikonischer Charaktere geprägt sein wird





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