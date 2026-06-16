Avengers: Doomsday - Die spektakuläre Multiversum-Kollision

Marvel kündigt einen noch nie dagewesenen Multiversum-Konflikt in Avengers: Doomsday an, bei dem Helden aus drei Universen aufeinandertreffen und Doctor Doom die existenzielle Bedrohung darstellt. Erfahre mehr über die mögliche Inkursion, die Fan-Theorien und den voraussichtlichen Kinostart.

Marvel bereitet sich auf einen spektakulären Abschluss der letzten sechs Jahre vor, wobei das Ausmaß des kommenden Ereignisses alles bisher Dagewesene übertreffen soll. Im Mittelpunkt steht die Bedrohung durch Doctor Doom , dargestellt von Robert Downey Jr., der das Multiversum zu destabilisieren droht.

Neue Angaben zur Handlung deuten darauf hin, dass beliebte Heldinnen und Helden aus drei unterschiedlichen Universen auf einen tödlichen Kollisionskurs geraten und einer existenziellen Gefahr gegenüberstehen, die alle bisherigen Herausforderungen übertrifft. Dies passt zu dem Gerücht einer Inkursion, wie sie bereits aus "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" bekannt ist, bei dem äußere Einwirkungen zwei Universen auf Kollisionskurs bringen und mindestens eines zerstört wird.

Die Fans spekulieren, dass die drei Universen wegen des anhaltenden Multiversums- und Zeitreisechaos kurz davorstehen, miteinander zu kollidieren, was zum Kollaps des gesamten Multiversums führen könnte. In einem solchen Szenario müssten Helden aus allen Welten zusammenkommen, um zu verhindern, dass ihre eigenen Universen zerstört werden. Einige könnten zusammenarbeiten, andere würden gegeneinander kämpfen, um ihre eigene Welt zu retten.

Eine Theorie besagt, dass Doctor Doom die Avengers und die X-Men gegeneinander ausspielen will, damit sie sich gegenseitig vernichten und seine Welt verschont bleibt. Eine andere Möglichkeit ist, dass Doom insgeheim den Kollaps des Multiversums herbeiführen möchte, um aus dem Nichts eine neue Welt zu erschaffen. Disney hat nach der weniger erfolgreichen Phase des MCU Konsequenzen gezogen und steuert bereits für den sechsten Avengers-Teil gegen. Die genauen Details werden voraussichtlich mit dem ersten Trailer gelüftet, der noch aussteht.

Der Film "Avengers: Doomsday" soll am 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos starten





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