Der erste Trailer zu Avengers Doomsday zeigt Doctor Doom, Thor mit Odinkraft und ein X-Men-Crossover. Start im deutschen Kino ist am 16. Dezember.

Der erste offizielle Trailer zum Film Avengers Doomsday ist nun veröffentlicht und liefert den Fans von Marvel Studios eine Fülle neuer Details. Nach dem enttäuschenden Countdown-Event am 16. November, bei dem sich 100.000 Zuschauer auf den finalen Trailer vergeblich warteten, enthüllt das Video nun wichtige Handlungselemente. Die Veröffentlichung erfolgt knapp einen Monat vor dem geplanten Kinostart in Deutschland, der für den 16. Dezember angesetzt ist. Damit erhalten Interessierte erstmals einen klaren Blick auf die zentrale Bedrohung durch Doctor Doom und die Rolle von Steve Rogers.

Doctor Doom und Steve Rogers im Fokus

Der Trailer konzentriert sich stark auf die Figur des Steve Rogers. Man sieht den einstigen Captain America, der seine Superhelden-Vergangenheit jahrelang vor seinem Sohn verborgen hat. Dieser Junge ist das Ergebnis der Beziehung zwischen Steve Rogers und Peggy Carter, wobei Chris Evans und Hayley Atwell die jeweiligen Rollen verkörpern. Das Geheimnis um die Identität des Vaters fällt schließlich, als die Fantastic Four in das Universum von Steve Rogers eintreten. Reed Richards, gespielt von Pedro Pascal, berichtet ihm von der existenziellen Bedrohung durch Robert Downey Jr. in seiner Rolle als Doctor Doom.

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Thor und die Odinkraft bestätigt

Neben der neuen Dynamik zwischen Rogers und Doom gibt es entscheidende Hinweise zur Zukunft von Thor. Fans hatten lange spekuliert, dass der Donnergott in Avengers Doomsday die Odinkraft seines Vaters Odin übernehmen könnte. Der Trailer bestätigt diese Annahme visuell eindrucksvoll. Man sieht Thor nicht mehr von den üblichen blauen Blitzen umgeben, sondern von gelben Blitzen. Diese Farbverschiebung deutet stark darauf hin, dass er die volle Macht der Odinkraft nutzt und damit eine neue Stufe in seiner Entwicklung erreicht hat. Dies unterscheidet sich deutlich von seinen bisherigen Darstellungen in anderen Marvel-Produktionen.

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X-Men und Scott Summers im Einsatz

Ein weiterer emotionaler Höhepunkt des Videos ist das Auftreten der X-Men. Scott Summers, auch bekannt als Cyclops und alias Scott Sommers, ruft am Ende des Trailers die Worte Zu mir, meine X-Men. Auf diesen Ruf hin eilt ein Großteil der im Film präsentierten Marvel-Figuren zu seiner Seite. Die Kamera zeigt diese Versammlung in einer beeindruckenden 360-Grad-Einstellung, die die Solidarität der Helden unterstreicht. Diese Szene erinnert stilistisch an den ersten Avengers-Film, in dem die Superhelden erstmals gemeinsam auftraten und für Gänsehaut bei den Zuschauern sorgte.

Veröffentlichung und weitere Überraschungen

Obwohl der Trailer bereits viele Fragen beantwortet, bleiben noch einige Überraschungen für das Publikum offen. Die genauen Details der Konflikte und die weiteren Charakterentwicklungen werden sich erst im vollständigen Film zeigen. Der deutsche Kinostart von Avengers Doomsday ist fest für den 16. Dezember terminiert. Zuschauer in Deutschland können ab diesem Datum die vollständige Geschichte erleben und prüfen, ob die aktuellen Theorien über den Film und die Charakterbögen stimmen. Die Marketingkampagne hat somit den gewünschten Hype erfolgreich aufgebaut.