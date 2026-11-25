Der finale Trailer zu Avengers: Doomsday wird zum meistgesehenen Disney-Trailer überhaupt. Der Kinostart in Deutschland ist für den 16. Dezember angesetzt.

Der finale Trailer zu Avengers: Doomsday hat 563 Millionen Aufrufe erreicht. Damit ist die Vorschau des Marvel-Films der meistgesehene Disney-Trailer überhaupt. Die Marvel-Produktion, die am 16. Dezember in den deutschen Kinos startet, zeigt damit, dass die Filmreihe trotz zurückliegender Kritik und einiger Flops ein großes Publikum mobilisieren kann.

Die Zahl übertrifft den ersten Teaser zu Avengers: Doomsday, der 503 Millionen Aufrufe erzielte. Auch der Super-Bowl-Teaser liegt nach den vorliegenden Angaben hinter dem neuen finalen Trailer. Die Entwicklung ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil finale Trailer üblicherweise weniger Aufmerksamkeit erhalten als die ersten Vorschauen.

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Rekordzahlen für den finalen Trailer von Avengers: Doomsday

Der finale Trailer zu Avengers: Doomsday hat sich als wichtigster Kinotrailer der Disney-Vorschauen etabliert. Mit 563 Millionen Aufrufen setzt er sich vor den ersten Teaser und den Super-Bowl-Teaser des Films. Die Zahlen zeigen, dass das Interesse am Film auch kurz vor dem Start ungebrochen hoch ist.

Die Vorschau wurde bewusst mit Momenten aufgebaut, die emotional wirken sollen. Nach den vorliegenden Angaben zählen dazu Steve Rogers, gespielt von Chris Evans, der sich an die ursprünglichen Avengers erinnert. Außerdem bringt Thor, gespielt von Chris Hemsworth, eine Ansprache an die aktuellen Avengers ein.

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Besonders häufig zitiert wird laut Kommentaren ein Ausruf von Cyclops, gespielt von James Marsden. Dieser lautet sinngemäß: Zu mir, meine X-Men. Der Satz wird in Kommentaren vielfach positiv aufgegriffen und scheint seine beabsichtigte Wirkung bei vielen Zuschauern erreicht zu haben.

Gemischte Reaktionen auf Optik und Spezialeffekte

Nicht alle Reaktionen auf den Trailer fallen positiv aus. Einige kritische Stimmen richten sich vor allem gegen die Optik des Films und die Spezialeffekte. Diese Einwände stehen neben einer insgesamt starken emotionalen Resonanz bei zahlreichen Fans.

Die Kritik an den visuellen Effekten bleibt damit ein Gegenpol zum Lob für die emotionalen Szenen. Entscheidend wird sein, ob der Film im Kino die Erwartungen erfüllt, die der Trailer geweckt hat. Die Vorschau selbst wurde bisher vor allem über ihre Wirkung auf Fans bewertet.

Vergleich mit Spider-Man: Brand New Day und Kinostart

Der finale Trailer zu Spider-Man: Brand New Day von Sony kam in den ersten 24 Stunden auf 131 Millionen Aufrufe. Er lag damit deutlich unter der letzten Vorschau zu Avengers: Doomsday. Laut dem Artikel hat zudem ein Trailer von Sony innerhalb eines Tages 718,6 Millionen Aufrufe erreicht.

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Die beiden anderen Marvel-Filme konnten ihre Popularität in erfolgreiche Umsatzzahlen umwandeln. Ob dies auch Avengers: Doomsday gelingt, bleibt offen. Die Reaktion auf den Trailer dürfte den Verantwortlichen bei Marvel Studios und Disney dennoch Zuversicht geben.

Der deutsche Kinostart von Avengers: Doomsday ist für den 16. Dezember angesetzt. Bis dahin wird sich zeigen, ob das Marvel Cinematic Universe nach der Trailer-Resonanz erneut den Zeitgeist prägen kann.