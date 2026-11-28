Marvel bestätigt Hailee Steilds Rückkehr als Kate Bishop in Avengers: Doomsday. Die Bestätigung feiert den Start der Young Avengers im MCU mit neuen Details.

Das Marvel-Studio hat die lange ersehnte Rückkehr von Hailee Steinfeld in das Filmuniversum offiziell bestätigt. Die Schauspielerin kehrt als die Superheldin Kate Bishop nach fünfjähriger Pause in den kommenden Film Avengers: Doomsday zurück. Die Bekanntgabe erfolgte durch ein gemeinsam von Marvel und Walt Disney Animation veröffentlichtes Video, das die Schauspielerin in einer inszenierten Szene zeigt.

Steinfeld bestätigt Rolle im neuen Avengers-Film

Die offizielle Bestätigung erfolgte in der Woche vor dem deutschen Kinostart des Films Wie verhext am kommenden Freitag. In dem Video ist Hailee Steinfeld zu sehen, die gerade europaweit für ihren Film Wirbel erregt. Sie erklärt im Clip, dass ein Regiestuhl aus einem anderen Film geliefert wurde, bevor die Kamera auf ihren Namen schwenkt. Der Stuhl ist mit einer charakteristischen grünen Schleife versehen, die auch auf dem offiziellen Werbematerial zu Avengers: Doomsday zentral eingesetzt wird.

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Verbindung zur Serie Hawkeye und Young Avengers

Hailee Steinfeld übernahm die Rolle der Kate Bishop bereits in der Marvel-Miniserie Hawkeye, die vor fünf Jahren ausgestrahlt wurde. In der Serie übernimmt die Figur am Ende die Identität der Pfeilfrau von Clint Barton, dargestellt von Jeremy Renner. Diese Verbindung ist wichtig, da Fans darin bereits den Beweis sahen, dass die Marvel Cinematic Universe die Young Avengers adaptieren wird.

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Neue Mitglieder der Young Garde und Fan-Theorien

Die jüngere Generation der Superhelden könnte in Avengers: Doomsday erstmals in ihrer vollen Formation auftreten. Neben Kate Bishop werden weitere Mitglieder wie Billy Maximoff alias Wiccan, gespielt von Joe Locke, und Tommy Maximoff alias Speed, verkörpert von Ruaridh Mollica, gehandelt. Auch die Rolle von Cassie Lang als Stature bleibt ein zentrales Element dieser Theorie.

Weitere Überraschungen und Veröffentlichungsplan

Die Bestätigung von Steinfeld hat eine aktuelle Fantheorie weiter befeuert. Es wird vermutet, dass Vivien Vellani, Moderatorin eines beliebten Podcasts, ihre eigene Beteiligung an dem Film ebenfalls enthüllen wird. Die Fans warten gespannt auf weitere Enthüllungen, da der aktuelle Zeitplan von Marvel mit einer Folge über The Fantastic Four: First Steps endet. Der eigentliche Filmstart von Avengers: Doomsday ist für den 16. Dezember im Kino angesetzt.