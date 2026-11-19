MCV-Chef Kevin Feige bestätigt Robert Downey Jr. ist Victor Von Doom, kein Tony Stark. Fans bleiben skeptisch bis zum Kinostart am 16. Dezember 2026.

Kevin Feige hat sich zur umstrittensten Spekulation rund um den kommenden Film Avengers: Doomsday geäußert und bestätigt, dass Robert Downey Jr. die Rolle von Victor Von Doom übernimmt. Damit wird die langjährige These widerlegt, dass der Schauspieler eine multiversale Variante des verstorbenen Charakters Tony Stark spielen könnte. Die offizielle Aussage aus dem Haus der Marvel Studios soll nun Klarheit in die Debatten der Fangemeinschaft bringen.

Klärung der Identität von Robert Downey Jr.

Feige widersprach direkt der Annahme, Doom sei nur eine andere Figur in Verkleidung. Als Beleg für seine Aussage verwies der MCU-Chef auf Chris Evans in Deadpool & Wolverine. Er stellte die Frage, ob Steve Rogers eine Variante von Johnny Storm sei. Die Antwort sei ein klares Nein. Robert Downey Jr. spielt eindeutig Victor Von Doom und keine Abkürzung für eine andere Persönlichkeit.

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Skeptische Reaktionen der Marvel-Fans

Trotz der klaren Ansage von Feige zeigt sich die Mehrheit der Fans äußerst skeptisch gegenüber dieser Enthüllung. Viele Zuschauer sind überzeugt, dass Marvel bewusst falsche Informationen verbreitet, um die großen Überraschungen bis zum offiziellen Release zu wahren. Die Fans vertrauen den Aussagen der Verantwortlichen nur bedingt, da dies in der Vergangenheit bereits bei anderen Projekten vorkam.

Eine beträchtliche Anzahl von Unterstützern möchte erst einmal selbst den Film sehen, bevor sie etwas glaubt. Sie möchten nichts glauben, was jemand sagt, sei es positiv oder negativ. Viele halten es für absurd, wenn Doctor Doom optisch wie Tony Stark aussieht, ohne dass dies im Film durch eine tiefe Erklärung gerechtfertigt wird. Die Skepsis bleibt daher groß, bis die Leinwand das Gegenteil beweist.

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RegisseureJoe und Anthony Russo enthüllen Details

Die Filmregisseure Joe und Anthony Russo gaben in einem Interview mit dem Magazin Empire weitere tiefgründige Einblicke in die Natur ihres antagonistischen Protagonisten. Sie betonen, dass sie dem Charakter eine dunkle, gothic Art verleihen werden. Doom würde behaupten, dass die Hölle ihm gehorche, und dies ernst meinen. Es handelt sich um eine extrem mächtige Figur, die auf sehr dunkle Magie zurückgreift.

Russo ergänzte, dass Doom nicht davor zurückschrecken würde, seine eigene Seele zu verkaufen, um seine Ziele zu erreichen. Zudem wird eine tragische Vergangenheit thematisiert. Der Charakter ist ein Vater, der ein schweres Trauma erlitten hat. Er hat ein Kind verloren, was ihn tiefgreifend beschädigt hat. Der Film wird daher als sehr unheimlich beschrieben.

Im Vergleich zum bekannten Bösewicht Thanos zeigt sich ein fundamentaler Unterschied in der Motivation. Thanos handelte nach seiner Überzeugung, einem höheren Wohl zu dienen. Doctor Doom wird hingegen von einem extremen Ego angetrieben. Downey Jr. merkte an, er würde alles, was man ihm zutraut, verzehnfachen. Er findet es gut, wenn alles niedergebrannt wird.

Wirkung und Zeitplan für die Veröffentlichung

Die Fans müssen ihre Ungeduld nun nicht mehr allzu lange ertragen, um die Wahrheit hinter der Rolle von Downey Jr. zu erfahren. Die offizielle Veröffentlichung von Avengers: Doomsday ist für den 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos terminiert. Dieser feste Datumspunkt markiert den Moment, in dem alle spekulativen Debatte enden sollte.

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Mittlerweile wird der Laufzeit des Films immer länger diskutiert, doch die aktuelle Ankündigung reicht den Marvel-Fans noch nicht als alleinige Gewissheit. Die Kombination aus der Aussage von Feige, den Details der Russos und der Performance von Downey wird erwartet. Erst am 16. Dezember 2026 wird sich zeigen, ob Feige die Wahrheit sagte oder ob erneut eine große Überraschung auf die Zuschauer wartet.