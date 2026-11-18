Berichte deuten auf unterschiedliche Längen für Avengers: Doomsday hin. Disney widerspricht nicht, doch offizielle Bestätigung steht aus. Was bedeutet das für Fans?

Die Laufzeit des kommenden Marvel-Films "Avengers: Doomsday" ist aktuell ein zentraler Diskussionspunkt unter Fans und in der Presse. Ein neuer Bericht des Portals Omelete wirft die Frage auf, ob der Streifen in zwei unterschiedlich langen Versionen veröffentlicht wird. Dies würde bedeuten, dass nicht alle Kinobesucher dieselbe vollständige Geschichte auf der Leinwand sehen. Sollte sich diese Information bestätigen, handelt es sich um einen einzigartigen Schritt im Marvel Cinematic Universe ( MCU).

Differierende Laufzeiten der Filmversionen

Die reguläre Fassung von "Avengers: Doomsday" soll laut den vorliegenden Informationen exakt zwei Stunden, 29 Minuten und 36 Sekunden dauern. Diese Dauer liegt knapp unter der oft diskutierten Dreistündengrenze und entspricht in etwa der Länge des Films "Die Ewigkeitskriege". Diese Version soll die Standardvorführung in den meisten Kinos prägen, ohne zusätzliche technische Besonderheiten zu erfordern. Damit erhält die Mehrheit der Zuschauer einen kompakten, aber umfangreichen Einblick in die Handlung.

Also read Finale Laufzeit für Avengers: Doomsday angeblich enthüllt: Das Marvel-Spektakel soll kürzer sein als erwartet

Die sogenannte Infinity-Vision-Fassung kommt jedoch auf eine Laufzeit von zwei Stunden, 30 Minuten und 55 Sekunden. Diese Variante ist also 19 Sekunden länger als die Standardversion. Der Unterschied resultiert aus einer zusätzlichen Szene, die lediglich in Kinos mit spezifischen technischen Voraussetzungen gezeigt werden soll. Was genau in diesem zusätzlichen Inhalt passiert, wird in der aktuellen Quelle nicht näher detailliert. Disney hat auf eine Anfrage von Omelete bezüglich dieser Angaben keine Stellungnahme abgegeben.

Infinity Vision und die Reaktionen im MCU

Infinity Vision ist ein neues Programm von Disney, das im aktuellen Jahr gestartet wurde. Der Medienkonzern vergibt an Kinos weltweit Lizenzen, um deren Leinwände als Infinity-Vision-tauglich zu bewerben. Dies ist nur möglich, wenn die technischen Anforderungen des Programms erfüllt sind. Sollte Disney tatsächlich beabsichtigen, eine zusätzliche Szene nur für diese speziellen Vorführungen einzubauen, führt das zu einer Spaltung der Fanbase. Viele Zuschauer müssten sich mit der kürzeren Version zufriedengeben.

Advertisement

Es ist davon auszugehen, dass eine derart fragmentierte Veröffentlichungsstrategie bei den Fans auf gemischte bis negative Reaktionen stoßen wird. Schließlich bedeutet der Verzicht auf eine vollständige universelle Fassung, dass Teile der Storyline nur für eine Minderheit zugänglich sind. Ob ein solcher Schritt tatsächlich durchgeführt wird, um das Infinity-Vision-Programm voranzutreiben, bleibt abzuwarten. Bisherige Meldungen müssen mit der nötigen Portion Skepsis betrachtet werden, da keine offizielle Bestätigung durch Disney vorliegt.

Gegenläufige Informationen aus der Branche

Die Angaben zur Laufzeit stehen im Kontrast zu früheren Berichten aus der Branche. Im Juli hatte The Hollywood Reporter eine Dauer von zwei Stunden und 45 Minuten für "Avengers: Doomsday" genannt. Damals schränkte das Branchenmagazin jedoch ein, dass es sich dabei vermutlich noch nicht um die endgültige Länge handele. Da bis zur Fertigstellung des Films mehrere Monate verbleiben, seien Änderungen an der Schnittfassung weiterhin möglich. Die aktuelle Meldung von Omelete scheint somit einen anderen Stand der Produktion widerzuspiegeln.

Der Film spielt eine zentrale Rolle in der Zukunft des MCU. Er soll erstmalig im Franchise die Vorgeschichte des Gegenspielers Doctor Doom erzählen. Die Figur wird von Robert Downey Jr. verkörpert. Zudem führt der Streifen etliche Figuren aus unterschiedlichen Welten zusammen und bereitet die drohende Zerstörung des Multiversums vor. Dies deutet auf ein umfangreiches Narrativ hin, das schwer in eine nur knapp zweieinhalbstündige Fassung zu pressen wäre. Die Basis für die nachfolgenden Ereignisse ist damit gelegt.

Endgültige Klarheit wird ab dem 16. Dezember 2025 geschaffen, wenn "Avengers: Doomsday" in den deutschen Kinos anlauft. An diesem Datum wird sich zeigen, ob die Theorie der zwei Versionen richtig war oder ob sich alle Zuschauer denselben Film ansehen können. Die Fortsetzung "Avengers: Secret Wars" ist für den 15. Dezember 2027 geplant. Es wird vermutet, dass dieser finale Kampf des MCU noch länger ausfallen wird, um der epischen Natur des Auftritts gerecht zu werden.