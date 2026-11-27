MCU-Prasident Kevin Feige klart die komplexe Timeline fur Avengers: Doomsday auf. Details zur Fortsetzung von Thunderbolts und den besetzten Rollen.

Marvel-Studios-Prasident Kevin Feige hat im Interview mit Empire Magazine entscheidende Einblicke in die Handlung und Zeitstruktur des kommenden Films Avengers: Doomsday gegeben. Der Film startet am 16. Dezember in den deutschen Kinos und fungiert laut den Informationen als direkte Fortsetzung zu Thunderbolts. Dabei wird die etablierte Struktur der Superhelden-Teams grundlegend hinterfragt, da der Fokus zunachst nicht auf einer globalen Bedrohung liegt, sondern auf internen Konflikten und rechtlichen Auseinandersetzungen innerhalb der Gemeinschaft.

Rechtsstreit um Namensrechte der Avengers

Die Handlung beginnt mit einem Gerichtsprozess zwischen den etablierten Avengers und einer neuen Gruppe um Yelena Belova. In Abspann-Szenen von Thunderbolts wurde bereits angedeutet, dass Captain America alias Sam Wilson das Team verklagt, weil es sich ohne Genehmigung Avengers nennt. Feige bestatigt, dass dieser Rechtsstreit ein zentrales Element ist, mit dem die Protagonisten konfrontiert werden, bevor sie sich eigentlichen Bedrohungen zuwenden konnen. Dieser Konflikt unterstreicht die Schwierigkeit, so unterschiedliche Charaktere unter einem Dach zu vereinen.

Also read Avengers: Doomsday verliert gegen Apothecary Diaries in Japan

Als vorubergehende Losung schlug Red Guardian alias Alexei Shostakov die Umbenennung in New Avengerz vor und lies bereits entsprechende Jacken anfertigen. Diese Szene verdeutlicht die desorientierte Situation des neuen Teams. Die Spannung resultiert daraus, ob die Gruppe ihren internen Konflikt beiseitelegen kann, um ein groeres Problem zu losen. Feige betont, dass die Frage, wie diese Menschen zusammenarbeiten, im Mittelpunkt jedes Avengers-Films steht.

Besetzung und historische Ankerpunkte

Offizielle Informationen bestatigen die Zugehorigkeit von Captain America zu den alten Avengers. Neben Sam Wilson gehoren Falcon alias Joaquin Torres, Ant-Man alias Scott Lang, Thor und Shang-Chi zur etablierten Truppe. Diese Aufstellung zeigt die Kontinuitat zu vorherigen Kinoveroffentlichungen. Die Chronologie wird jedoch durch Multiverselemente komplexer, da Figuren aus verschiedenen Zeitlinien stammen und ihre Herkunft oft nicht linear ist.

Advertisement

Advertisement

Die Ereignisse im Abspann von Thunderbolts spielen im Jahr 2028 laut der MCU-Timeline. Dennoch gibt es Anachronismen, da Figuren wie die Fantastic Four aus den 1960er-Jahren einer anderen Erden-Version stammen. Auch Steve Rogers kehrt aus einer alternativen Dimension zuruck, in der er bereits einen Sohns im Teenageralter hat. Dies deutet darauf hin, dass die 1960er Jahre in diesem Zweig der Zeitlinie bereits begonnen haben durfen.

Die Rolle von Doctor Doom und Multiversum

Auf der antagonistischen Seite wartet Doctor Doom auf sein Debut. Robert Downey Jr. ubernimmt diese Rolle, wobei ungeklar ist, ob er aus derselben Dimension stammt wie die aktuellen Fantastic Four. Diese Unsicherheit tragt zur Verwirrung der Zeitleiste bei. Die Handlung spielt sich in einem Multiversum ab, was die Zuordnung der Charaktere erschwert und eine nicht-lineare Erzählstruktur erfordert.

Fur die Zeitreise-Logik ist die TVA von Bedeutung. Loki agiert mit der Time Variance Authority auBerhalb der normalen Zeitlinien. Diese Ebene der Handlung bietet Erklarungen fur paradoxe Situationen, die im Hauptstrom der Serie auftreten. Die Interaktion zwischen verschiedenen Dimensionen und Zeitpunkten ist ein Schlusselfaktor fur das Verstandnis der kompletten Story.

Zusammenfassung und Kinostart Informationen

Letztlich bietet Avengers: Doomsday eine komplexe Zusammenkunft alter und neuer Heldengenerationen. Der Starttermin am 16. Dezember in Deutschland markiert den Hohepunkt der bisherigen Handlungsbogen. Fans konnen nun die rechtlichen und emotionalen Konflikte der Figuren verfolgen, wahrend sie gleichzeitig die groBeren Bedrohungen im Multiversum bekampfen mussen. Die Inszenierung verspricht, die etablierten Regeln der Superheldenwelt grundlegend zu uberprufen und neu zu definieren.