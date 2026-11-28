Der finale Trailer zu Avengers: Doomsday hat 563 Millionen Aufrufe erzielt und übertreffen den bisherigen Disney-Record. Details zu den Zahlen und Fan-Reaktionen.

Disney hat einen neuen historischen Meilenstein in der Geschichte seiner Filmveröffentlichungen gesetzt. Der finale Trailer zum kommenden Marvel-Film " Avengers: Doomsday" hat innerhalb kürzester Zeit 563 Millionen Aufrufe verzeichnet. Diese Zahl macht die Vorschau zur meistgesehenen Disney -Veröffentlichung in der Geschichte der Plattform. Der Erfolg übertrifft dabei deutlich die Werte anderer großer Blockbuster-Vorschauen aus dem Marvel Cinematic Universe.

Disney-Rekord übertrifft Avengers: Doomsday Teaser

Die 563 Millionen Aufrufe des finalen Trailers liegen deutlich über dem vorherigen Rekordhalter. Der erste Teaser zu "Avengers: Doomsday" selbst hatte 503 Millionen Aufrufe erzielt. Somit hat der finale Cut den Ersten noch einmal deutlich übertroffen. Diese Entwicklung ist bemerkenswert, da finale Trailer normalerweise weniger Aufmerksamkeit erhalten als die ersten Vorschauen. Dennoch hat der Film eine immense Reichweite bei den Fans erreicht.

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Vergleich mit Spider-Man und Sony Records

Im Vergleich zu anderen Produktionen steht der Erfolg des Avengers-Films in einem besonderen Licht. Der finale Trailer zu "Spider-Man: Brand New Day" erreichte in den ersten 24 Stunden lediglich 131 Millionen Aufrufe. Damit lag diese Vorschau deutlich unter den Werten des Avengers-Films. Interessant ist zudem der Vergleich mit Sony, das innerhalb eines Tages 718,6 Millionen Aufrufe für eine andere Produktion verbuchen konnte. Dennoch bleibt der Disney-Rekord für den Marvel-Film bestehen.

Emotionale Wirkung bei den Fans und Kritik

Trotz allgemeiner Kritik an einigen Aspekten der Filmreihe scheint der neue Trailer seine Zielgruppe optimal zu erreichen. Einige Stimmen kritisieren vor allem die Optik und die Spezialeffekte des Films. Dennoch verfangen die emotionalen Momente bei etlichen Fans eindeutig. Besonders die Szenen mit Steve Rogers, gespielt von Chris Evans, rufen starke Reaktionen hervor. Seine Erinnerung an die Original-Avengers wird in Kommentaren positiv zitiert.

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Ein weiterer Highlight-Moment ist die Ansprache von Thor, dargestellt von Chris Hemsworth, an die aktuellen Avengers. Noch größer ist jedoch die Reaktion auf Cyclops, gespielt von James Marsden. Sein Ausruf "Zu mir, meine X-Men" sorgt für Begeisterung in den sozialen Medien. Diese Momente scheinen ihre beabsichtigte Wirkung nicht verfehlt zu haben. Sie stärken die Hoffnung der Verantwortlichen auf einen erfolgreichen Start.

Starttermin und Auswirkungen auf die MCU

Der Film "Avengers: Doomsday" wird am 16. Dezember in den deutschen Kinos starten. Die Reaktion auf den Trailer dürfte den Verantwortlichen definitiv Hoffnung machen. Ob der Film seine Popularität auch in erfolgreiche Umsatzzahlen umwandeln kann, bleibt abzuwarten. Dennoch zeigt die Vorschau, dass das teilweise totgesagte MCU den Zeitgeist noch immer bestimmen kann. Fans warten gespannt auf die Fortsetzung der Saga und die neuen Charaktere.