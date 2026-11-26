Die Anime-Filme der Apothekerin dominiert in Japan die Erwartungen unter Jugendlichen. Avengers: Doomsday liegt mit nur 21,8 Prozent hinter dem lokalen Erfolg.

Im Dezember 2025 wird der Kinomarkt in Japan von einem interessanten Phänomen geprägt. Während Experten den Marvel-Film " Avengers: Doomsday" als weltweiten Blockbuster vorhersagen, zeigt eine aktuelle Umfrage, dass er bei jungen Japanern nicht die Nummer eins ist. Der Film " The Apothecary Diaries: The Late Lady's Treasure" hat sich als der am meisten erwartete Winterfilm unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen etabliert.

Umfrageergebnisse überraschen Hollywood-Prognosen

Die Studie wurde von den Unternehmen Cinebridge und Testee durchgeführt und liefert klare Daten. Unter den 12 bis 22 Jahre alten Befragten erzielte "The Apothecary Diaries: The Late Lady's Treasure" einen Stimmenanteil von 21,8 Prozent. Diese Zahl ist signifikant hoch und reicht aus, um das Hollywood-Spektakel "Avengers: Doomsday" hinter sich zu lassen. Obwohl die weltweiten Einnahmeerwartungen für den Avengers-Film extrem hoch sind, zeigt sich im lokalen japanischen Markt eine klare Präferenz für den Anime-Film.

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Der Erfolg von Die Tagebücher der Apothekerin

Die erfolgreiche Vorlage stammt von der Autorin Natsu Hyūga. Zuerst wurde sie als Romanreihe veröffentlicht, später als Light Novel und Manga adaptiert. Der Anime ist international bekannt geworden und verbindet historische Intrigen, Kriminalfälle, medizinisches Wissen und eine ungewöhnliche Liebesgeschichte. Im Mittelpunkt steht die Protagonistin Maomao, die sich deutlich von vielen bekannten Anime-Hauptfiguren unterscheidet. Sie ist intelligent, eigenwillig und ausgesprochen neugierig. Maomao hat eine morbide Faszination für Gifte, was sie zu einer einzigartigen Figur macht.

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Verkäufe und kulturelle Bedeutung im März 2025

Der Erfolg der Serie beschränkt sich längst nicht mehr auf die Anime-Community. Universal Studios Japan bezifferte im März 2025 die weltweiten Verkäufe der Vorlage auf mehr als 40 Millionen Exemplare. Diese Zahl unterstreicht die enorme kulturelle Bedeutung der Geschichte. In Deutschland sind "Die Tagebücher der Apothekerin" bereits in drei Staffeln verfügbar. Die Kombination aus historischen Elementen und psychologischer Tiefe zieht ein breites Publikum an. Die hohe Erwartungshaltung in Japan zeigt, dass lokale Produktionen hier stark konkurrenzfähig sind.