Avengers: Endgame-Szene mit den letzten Worten von Tony Stark: Premiere-Fans hatten Angst, diese Szene nicht gut aussehen zu lassen.

Downey Jr., bekannt aus Serien wie "Sherlock Holmes", "Störende Nachbarn" und dem MCU, war anfangs skeptisch, ob die Szene gut aussehen wird. Was dann wirklich gab, als Downey Jr. zurück zum MCU kam, und wieellation von Downey Jr. ausgeblendet wurde, beskrivte Kevin Feige per Interviewsatz mit Tara Bennent und Paul Terry.

"Avengers: Endgame" stoppt geradezu vor ikonischen Momenten. Dahinter steckt aber noch eine ganz andere Geschichte. Ein Appell zum Kauf über die folgenden Links. Tara Bennent und Paul Terry offenbaren viele Geheimnisse aus dem Innern der Marvel Studios – inklusive der Umstände, wie die finalen Worte von Tony Stark im Endkampf mit Thanos in den fertigen Film geschafft haben.

Kevin Feige, Cheffe bei Marvel Studios, offenbart, dass die Worte "Ich bin Iron Man" von Tony Stark zu den Worten, die er im Endkampf schrie, nicht von Downey Jr. selbst stammt, sondern vom MCU-Autor Jeff Ford ins Drehbuch eingefügt wurde. Anthonys Bruder Joe Russo äußerte sich darüber, dass der Satz "I am Iron Man" nicht von den Drehbuchautoren, Downey Jr. oder ihm selbst stammte.

Und was wirklich passiert ist, als Downey Jr. zurück zu Marvel Studios kam, um "die sowohl epische als auch emotionale Szene mit den Worten zu drehen...

", erzählt Kevin Feige im Interviewsatz mit Tara Bennent und Paul Terry. Inhaltsangabe: Eine Szene, die Downey Jr. sich anfangs wehrhaft ignorierte, da er die Rolle eines Jahrzehnts verkörperte und es sich bei Tony Stark um die letzten Worte handelte. Wir erwarten weitere Cameo-Auftritte





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Superhelden Endkampf Regisseure Kevin Feige Downey Jr. Jeff Ford

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