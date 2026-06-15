Avengers: Secret Wars - Chris Evans kehrt als Captain America zurück

Chris Evans bestätigt seinen Auftritt in Avengers: Secret Wars. Der Eventfilm wird das MCU rebooten und neue Helden einführen.

In einem kürzlich geführten Interview hat Schauspieler Chris Evans offiziell bestätigt, dass er in dem mit Spannung erwarteten Marvel -Film Avengers: Secret Wars die Rolle des Steve Rogers alias Captain America erneut übernehmen wird.

Diese Ankündigung kommt nur wenige Monate vor dem Start der Dreharbeiten zu Avengers: Doomsday, der als Vorgeschichte zu Secret Wars dient und Ende 2025 in die Kinos kommen soll. Evans betonte, dass er zwar nicht verraten könne, wie umfangreich sein Auftritt in Secret Wars sein werde, aber er freue sich darauf, Teil dieses epischen Abschlusses des Multiversum-Sagas zu sein.

Das bestätigt die Gerüchte der letzten Monate, dass viele alteingesessene Marvel-Stars für den Event-Film zurückkehren würden, um dem aktuellen MCU einen würdigen Abschied zu bereiten. Die Handlung von Avengers: Secret Wars basiert lose auf der gleichnamigen Comicreihe aus den 1980er Jahren, in der verschiedene Universen aufeinanderprallen und schließlich nur eine Realität übrig bleibt: Battleworld. In dieser von Doctor Doom (dargestellt von Robert Downey Jr. in einer neuen Rolle) regierten Welt sind die Helden und Schurken des Marvel-Universums gefangen.

Eine kleine Gruppe Überlebender, darunter Captain America, leistet Widerstand gegen Dooms Tyrannei. Laut Regisseur Joe Russo wird Secret Wars als Reboot des gesamten Marvel Cinematic Universe dienen. In einem Interview mit The Hollywood Reporter sprach er von einer Phase 0, die mit Avengers: Doomsday beginnt und in Secret Wars mündet. Ziel sei es, das MCU nach über 15 Jahren und mehr als 30 Filmen neu zu erfinden und Platz für neue Figuren wie die X-Men zu schaffen.

Neben Chris Evans sollen auch andere Urgesteine wie Scarlett Johansson als Black Widow oder Mark Ruffalo als Hulk möglicherweise noch einmal auftauchen, wenn auch in kleineren Rollen. Die Dreharbeiten zu Avengers: Doomsday sind bereits im Gange, und die Besetzungsliste liest sich wie ein Who-is-Who der Marvel-Geschichte. Für Fans ist die Rückkehr von Chris Evans als Captain America eine emotionale Angelegenheit, da er seine Rolle bereits in Avengers: Endgame offiziell an Sam Wilson (Anthony Mackie) übergeben hatte.

Dass er nun ein letztes Mal den Schild schwingen darf, sorgt für große Vorfreude. Evans selbst meinte, es fühle sich an, als käme man nach Hause. Er sei gespannt, wie die Geschichte um Battleworld und das Multiversum erzählt wird. Avengers: Secret Wars kommt voraussichtlich im Mai 2027 in die Kinos.

Parallel dazu arbeitet Marvel an weiteren Projekten, die nach dem Reboot starten sollen, darunter ein neuer X-Men-Film und eine Fortsetzung von Fantastic Four. Es wird erwartet, dass Secret Wars einige der größten Überraschungen der Filmgeschichte bereithält und lose Enden der bisherigen MCU-Phasen zusammenführt. Für Chris Evans bedeutet dieser Film nicht nur eine letzte Verbeugung als Captain America, sondern auch der Startschuss für eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe.

Fans können sich also auf einen emotionalen und actiongeladenen Abschied freuen, der die Weichen für die Zukunft stellt





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