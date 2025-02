Aventinus Mittelschule Abensberg setzt rigoroses Kontrollsystem zur Reinigung der Toilettenräume ein

Die Aventinus Mittelschule Abensberg hat ein strenges Kontrollsystem eingeführt, um die hygienischen Zustände in den Toilettenräumen zu verbessern. Das System beinhaltet das Ausgabe von Schlüsseln, das Anmelden in einer Liste und die Aufsicht durch Schüler, die bei Problemen alarmieren.

Die Aventinus Mittelschule Abensberg in Kelheim hat ein rigoroses Kontrollsystem eingeführt, um die hygienischen Zustände auf den Schultoiletten zu verbessern. Vandalismus und Verschmutzung hatten die Situation in den letzten Jahren erheblich verschlechtert. Rektor Wolfgang Brey und Konrektorin Kathrin Kiermeier beschlossen, die Toilettenräume abzuschließen und allen, die auf die Toilette gehen müssen, einen Schlüssel auszustellen.

Die Schüler müssen sich in eine Liste eintragen und bei problematischen Zuständen melden. In den Pausen sind Schüler zur Kontrolle eingeteilt. Dieses System hat zu einer deutlichen Verbesserung der Hygienestandards geführt.Obwohl es in den ersten Wochen Kritik von einigen Eltern und Schülern gab, ist die Situation nun allgemein als erträglich empfunden. Das Problem der Vandalismus und Verschmutzung auf Schultoiletten ist bekannt und betrifft viele Schulen in Deutschland. Rektor Brey berichtet, dass es Schulen gibt, die Toilettenaufsicht eingestellt haben, um die Situation zu bewältigen. Das Thema wurde sogar auf einem „Ersten deutschen Schultoilettengipfel“ in Berlin diskutiert.Die Schüler an der Aventinus Mittelschule übernehmen die Verantwortung für die Sauberkeit der Toilettenräume. Sie kontrollieren, dass sich jeder Schüler in die Liste eintragt und bei Problemen alarmiert. Mehtap Usta, die im Schulsekretariat arbeitet, ist zufrieden mit dem Engagement der Schüler und berichtet von ihrer positiven Einstellung und der effektiven Arbeit.





