Aviation Upcycling: Merkel-Jet "Konrad Adenauer" wird zum Souvenir

Der ehemalige Regierungsflieger Airbus A340-300 "Konrad Adenauer" wird recycelt. Das Unternehmen Aviation Upcycling erstellt aus der Originalhaut Schlüsselanhänger und Dekoartikel.

Das österreichische Unternehmen Aviation Upcycling hat ein einzigartiges Projekt gestartet, um die Geschichte des deutschen Luftfahrtsystems zu bewahren. Aus der originalen Aluminium-Außenhaut des ehemaligen Regierungsfliegers Airbus A340-300 mit der Kennung 16+01 werden hochwertige Souvenirs gefertigt. Diese werden unter der eigenen Marke Aircrafttag vertrieben und umfassen unter anderem Schlüssel- und Kofferanhänger sowie Glasuntersetzer.

Vom Regierungsjet zum persönlichen Accessoire

Der Airbus A340-300 "Konrad Adenauer" war von März 2011 bis August 2023 für die Bundesregierung im Einsatz. Jahrzehntelang gehörte das Flugzeug zu den bekanntesten Maschinen Deutschlands, da es mit ihm und anderen Delegationen zu Gipfeltreffen und Staatsbesuchen rund um den Globus gereist wurde. Auch Bundespräsidenten, Minister und Regierungsdelegationen nutzten die Maschine für ihre Dienstreisen. Jetzt erhält das Flugzeug ein zweites Leben in Form von tragbaren Erinnerungsstücken.

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Echtes Aluminium mit historischer Signatur

Aviation Upcycling zerlegt sorgfältig Teile der originalen Außenhaut, um daraus die genannten Produkte herzustellen. Das Besondere an diesen Artikeln ist, dass sie tatsächlich aus dem Aluminium des A340 bestehen. Die Lackierung, die Oberflächenstruktur und die Gebrauchsspuren bleiben bei der Verarbeitung erhalten. Somit sieht jedes einzelne Teil etwas anders aus. Jeder Käufer hält somit ein physisches Stück deutscher Luftfahrt- und Regierungsgeschichte in der Hand.

Geschäftsführer betont historische Bedeutung

Für Aircrafttag ist das Projekt mit der "Konrad Adenauer", benannt nach dem ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik, nach eigenen Angaben das bislang größte Projekt der Firmengeschichte. Geschäftsführer Ralph Wansch erklärte, dass die Maschine aufgrund ihrer Geschichte und ihrer langjährigen Rolle als deutsches Regierungsflugzeug ein besonderes Projekt darstelle. Mit der Verarbeitung der originalen Außenhaut möchte das Unternehmen einen Teil dieser Luftfahrtgeschichte erhalten und sie für Sammler und Luftfahrtinteressierte zugänglich machen.

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Preise und Verfügbarkeit der Souvenirs

Die Herstellung aus echtem Aluminium macht die Produkte nicht gerade preiswert. Die Schlüsselanhänger sind ab 34,66 Euro erhältlich. Je nach der gewählten Farbe und den spezifischen Merkmalen des Metallstücks können bis zu 59,45 Euro fällig werden. Dies spiegelt den exklusiven Charakter der Artikel wider, die nicht nur als dekorative Gegenstände dienen, sondern auch als Sammlerstücke mit einem klaren historischen Bezug fungieren.

Restliche Maschine wird museal aufbewahrt

Ganz verschwinden wird Merkels früherer Jet, der auch als "Merkel One" bekannt war, nicht vollständig. Der vordere Rumpf mit Cockpit und Regierungskabine kommt ins Militärhistorische Museum in Berlin-Gatow. So endet die Karriere eines Regierungs-Airbus nach unzähligen Staatsreisen auf eine Art, mit der vermutlich kein Kanzler gerechnet hätte. Ein kleines Stück der "Konrad Adenauer" kann künftig am Haustürschlüssel hängen und passt bequem in die Hosentasche.